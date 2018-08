KRAFTDEBATT: Ap angriper i dag en ordning hvor ren norsk kraft blir kjøpt av blant annet tyske selskaper, uten å bli brukt. Foto: Braata, Espen

Ap og NHO-gigant angriper «luresalg» av norsk kraft

INNENRIKS 2018-08-15T11:57:57Z

ARENDAL (VG) Arbeiderpartiet og NHOs største forening, Norsk Industri, angriper EU-systemet hvor ren norsk kraft blir kjøpt, men aldri brukt, av kjøper.

Angrepet er rettet mot de såkalte opprinnelsesgarantiene, som er blitt populære blant selskaper som vil fremstå mer klimavennlige.

– Det er en horribel grønnvasking bare for at europeiske selskapers klimaregnskap skal se bedre ut, sier leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri (NHO).

– I Tyskland er det mye kull i kraften de tyske selskapene kjøper. Det er ikke bra for selskapenes klimafotavtrykk. Men så kan de kjøpe et norsk fornybarstempel, via norske opprinnelsesgarantier, som hjelper dem å «grønnvaske» sin industriproduksjon. Dette er et system som kun garanterer at de norske kraftselskapene produserer ren og klimavennlig kraft, ikke at den fysisk

leveres, forklarer han.

– Pynter på regnskap

Lier Hansen sier han ikke tror det norske folk har fått med seg at opprinnelsesgarantier bare er et papir som «pynter på de europeiske selskapene sine klimaregnskap».

– De kjøper bare den rene kraften på papiret, men den norske kraften får de aldri.

– De mottar aldri den rene norske kraften?

– Nei, det er bare selve kjøpet de er interessert i og som de får: Det gjør det enklere for dem å fremstå som miljøvennlige. Det er det vi kaller grønnvasking.

– Det betyr at de først betaler for tysk forurenset kraft og så betaler de norske kraftselskaper for opprinnelsesgarantier som beviser at de har kjøpt ren norsk vannkraft, uten at de får den rene norske kraften?

– Ja, det er helt riktig og viser hvor skandaløs denne ordningen er. Jeg er glad for at Ap nå tar initiativ til å avvikle den, sier Lier-Hansen.

Vil fjerne ordningen

– Vi mener vi må se på ordningen på ny. Er det ikke mulig å fjerne selve ordningen, bør vi se på hvilket handlingsrom det nye EU-regelverket kan gi til å bedre dette systemet, sier Else-May Botten , som sitter i Stortingets energi- og miljøkomite for Ap.

Hun bekrefter at Ap vil fremme et dokument 8-forslag.

– Vi vil stanse den uholdbare praksisen hvor selskaper fra EU-land som bruker fossil kraft, kjøper ren norsk kraft slik at de kan renvaske kullkraft. Dette er ikke bra for klimaet og heller ikke for norsk verdiskaping, sier hun.

EØS-frykt

Men det kan bli en lang kamp: EUs nye fornybardirektiv legger ikke opp til å fjerne ordningen med opprinnelsesgarantier.

– Jeg er redd for at motstanden mot EU og EØS avtalen vil bli forsterket når det norske folk forstår konsekvensene av det EU her vil videreføre, sier han.

Søviknes: Jobbes med saken

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) sier de jobber med disse utfordringene.

– Vi er i gang med å vurdere endringer som kan gjøre systemet med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm, kan fungere bedre enn i dag. Arbeidet gjøres i tråd med energi- og og miljøkomiteens drøftinger ved behandlingen av energimeldingen, sier Søviknes.

Han viser til at Oslo Economics jobber med en rapport som skal være klar i september.

Forsvarer ordningen

I NHO er det uenighet. Leder Oluf Ulseth i i NHOs energiforening, Energi Norge, forsvarer ordningen.

– Den gir strømkundene økt forbrukermakt og gjør fornybar kraftproduksjon mer konkurransedyktig over hele Europa. Den gir Norge rundt én milliard kroner i årlige eksportinntekter. Hvorfor skal vi frasi oss disse inntektene, spør han og viser til at Oslo Economics sier at industrien har få eller ingen faktiske utgifter som følge av ordningen.

– Hvis industrien vil dokumentere sitt eget forbruk, har de full anledning til det. Norge har vært tilknyttet ordningen i ti år, og nå har EU bestemt å styrke den ytterligere .