GENTESTING: Forskere er i gang med å utvikle et produkt som gjør det mulig å teste seg for risikoen for demens. Én av forskerne er den norske professoren Ole Andreassen ved Universitetet i Oslo.

Forskere: Snart kan du teste deg for demens

Publisert: 14.07.18 06:04

Forskere fra hele verden bidrar til utviklingen av en gentest for demens.

– Det vil være et stort skritt i riktig retning, forteller professor Ole Andreassen ved Universitetet i Oslo på telefon fra USA.

Han besøker landet i forbindelse med et internasjonalt forskningsprosjekt som har ledet til utvikling av et produkt som vil gjøre det mulig å teste seg for høy eller lav risiko for demens, basert på genetisk analyse.

Demens og arvelighet

Selv forsker Andreassen på demens ved NORMENT Senteret på Universitetet i Oslo. Han er særlig opptatt av å se på koblingen mellom demens og arvelighet , og mulige verktøy som kan være med på å avdekke risikoen for demens.

Gentesting kan være viktig for å avdekke risikoen for demens i ung alder, mener forskeren.

– Blant unge med demens er hovedårsaken gener, slår Andreassen fast.

Demensforskeren påpeker samtidig at sykdommen er så godt som unngåelig, om man bare lever lenge nok:

– Alle ville blitt demente om vi levde til å bli 115 år, sier Andreassen.

Kosthold og trening

Forskeren er særlig opptatt av å se på faktorer som kan hindre sykdommen, selv ved høy genetisk risiko.

– Med riktig livsstil, kosthold og trening kan 35 prosent av alle demenstilfeller forebygges, mener han.

Blåbær mot demens

Forskere ved kompetansesenteret SESAM i Stavanger er i gang med en stor studie for å undersøke om blåbær kan forbedre hukommelsen hos personer med økt risiko for demens.

Undersøkelsene går ut på å blant annet teste om antocyaner, som finnes i fargestoffene i blåbær og solbær, kan bidra til å motvirke demens.

Slik forebygger du Stump røyken Spis mer fisk, frukt og grønt Mosjoner en halvtime daglig Drikk alkohol med måte Få sjekket blodtrykk og kolesterol, og dersom det er demens eller hjerte- og karsykdom i familien, bør du ta det opp med legen Søk utredning og behandling ved tegn på depresjon Vær sosialt engasjert og ha et aktivt liv KILDE: Nasjonalforeningen for folkehelsen

Innenfor demensforskning finnes det også flere andre faktorer som ekspertene mener kan motvirke den fryktede sykdommen.

Ny forskning viser blant annet at søvnproblemer kan knyttes til flere ulike endringer som oppstår i hjernen ettersom vi blir eldre, ifølge Nasjonalforeningen for folkehelsen.

– Veldig mange hjernesykdommer er forbundet med redusert søvnkvalitet, og mange opplever også endrede søvnmønstre etter hvert som de blir eldre, uttaler demensforsker og professor i psykologi Anders Martin Fjell , som blant annet forsker på hvordan vi bedre kan forstå hvilken betydning søvn spiller for hjernen i høy alder.