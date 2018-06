ØNSKER TIPS: Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som observert en bil av denne typen. Foto: POLITIET

Ektepar fengslet i savnetsak: Politiet ønsker tips om denne bilen

Publisert: 29.06.18 18:15 Oppdatert: 29.06.18 18:59

INNENRIKS 2018-06-29T16:15:26Z

Ungarske Karoly Csenyi (37) har snart vært borte i en uke. Nå ber politiet om at de som har sett en slik bil i Molde-området forrige helg tar kontakt.

Bilen er en Volkswagen Mulitvan av beige/grå farge, og politiet ønsker observasjoner fra tidsrommet fredag ettermiddag 22. juni til mandag morgen 25. juni.

«Særlig interessant for politiet er (observasjoner) natt til lørdag og natt til søndag», skriver Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding.

– Etterforskningen vår har ledet frem til at den kan være av interesse, sier politiinspektør Knut Meek Corneliussen til VG.

De som kan ha opplysninger om bilen bes ta kontakt på telefon 99 09 45 60.

Ungarske Karoly Csenyi ble sist observert ved 1-tiden natt til lørdag. Da tok han ut penger fra DNBs minibank i Storgata i Molde. Han ble meldt savnet av arbeidsgiveren sin først mandag morgen, da han ikke møtte på jobb.

Det har pågått en større etterforskning av saken siden meldingen kom til politiet. Et lite vann i nærheten av boligen mannen leier i Molde er blitt tappet ned og gjennomsøkt i letingen etter ham. Ved middagstider fredag var det ikke gjort funn i vannet, ifølge Romsdals Budstikke (RB).

Fredag ble det kjent at politiet har pågrepet et ektepar i 40-årene som er siktet for frihetsberøvelse eller medvirkning til frihetsberøvelse.

De er begge varetektsfengslet i fire uker brev-, besøks- og medieforbud, samt to uker i full isolasjon, bekrefter Corneliussen over RB.

Begge de siktede nekter straffskyld, opplyser forsvarerne til avisen.

Kilde: VG/NTB