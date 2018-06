RUSPOLITIKK: I anledning FNs internasjonale dag mot narkotika inviterte Foreningen for human narkotikapolitikk til debatt om rus- og gjengproblemer i Oslo. f.v. Arild Knutsen, Linn-Elise Øhn Mehlen(R), Eivind Trædal(MDG), Abdullah Alsabeegh(Ap), Bård Dyrdal (Politiet), Thuva Livsdatter Øverås(AUF), James Stove Lorentzen(H), Guri Melby(V) Foto: Trond Solberg

Mener legalisering av narkotika kan strupe økonomien til Young Bloods

GRÜNERLØKKA (VG) Representanter fra flere av de største politiske partiene var til stede da Foreningen for human narkotikapolitikk inviterte til debatt om gjengproblematikk og stoffbruk i Oslo. Debatten ble arrangert i anledning FNs internasjonale dag mot narkotika.

– Vi er en del av politiet som ønsker en rusreform. I min tid i politiet har det hele tiden vært fokusert på å straffe brukere for å løse rusproblemene vi står overfor. Det er mye av grunnen til at jeg begynte å engasjere meg i debatten. Vi bruker enorme ressurser i politiet på å løse et problem som er uløselig, sier politioverbetjent Bård Dyrdal.

På Spetakkel bar ved Vulkan i Oslo er representanter fra Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet, MDG og Rødt, samt politiet, samlet til debatt om rus- og gjengproblematikk i hovedstaden.

Debatten blir arrangert i kjølvannet av VGs avsløringer om gjengen Young Bloods som har herjet i bydel Søndre Nordstrand i Oslo.

For legalisering

Hovedtema er hvorvidt rusmidler skal være ulovlige eller ikke. Til tross for at panelet er delt, er det konsensus for at målet må være å redusere skadevirkningene av rus.

– Det har alltid vært en nullvisjon som er målet. Null rus. Det er en utopi, og jeg vet ikke om det er et mål vi trenger å ha heller. Målet må være at folk ikke skal bli skadet, syke eller utsatt for kriminalitet, sier Guri Melbye fra Venstre.

Hennes parti går, i likhet med MDG, inn for å utrede et regulert narkotikasalg. Et argument som går igjen er at dette vil redusere inntektene til kriminelle Young Bloods og andre kriminelle gjenger. Forrige uke fikk forslaget også støtte av Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap).

– Gjenger som Young Bloods har cannabis som hovedinntektskilde, da bør vi spørre oss, bør ikke inntekter fra salg av rusmidler gå til skattepenger og statlige inntekter? spør MDGs bystyrerepresentant Eivind Trædal retorisk.

Uenig

Det er ikke bystyrerepresentant fra Høyre James Stove Lorentzen enig i.

– Godteri, øl og vin er lovlig, men smugles likevel. Polakker kommer med store kassebiler med sigaretter og alkohol fordi det er billigere. Om vi får en statlig omsetning så vil det fremdeles være et marked for billigere narkotika. Det kan være grunner til å legalisere, men det vil ikke bli kvitt Young Bloods.

Ei heller Abdullah Alsabeegh, bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet, mener at legalisering er veien å gå.

– Dette er mye mer sammensatt. Jeg reiser rundt på skoler i Oslo og møter rektorer og lærere som sier at 13-åringer røyker hasj. Hva skal man gjøre med disse? Skal man legalisere for dem også? spør han.

Avkriminalisering

Det er den ruspolitiske aktivisten Arild Knutsen som leder debatten. Han legger ikke skjul på at han selv er for legalisering av rusmidler, og legger særlig vekt på at han ikke synes rusmisbrukere skal behandles som kriminelle.

– Det blir snakket om at man har hatt en nullvisjon for bruk av rus. Kan man ikke ha en nullvisjon for straffeforfølging av syke rusbrukere?, sier han til panelet.

Han får støtte av Eivind Trædal.

– Det er veldig rart at man skal kriminalisere de som ønsker å ta seg en joint, men ikke de som holder seg til øl. Personlig har jeg ikke noe behov for å ruse meg med annet enn alkohol, men jeg kjenner jo folk som røyker cannabis i ny og ne. Hvorfor i all verden skal ikke de få lov til det?