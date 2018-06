TRUFFET: En bil ble truffet da en kano løsnet fra en henger som veltet på Gisundbrua i Finnsnes. Ingen ble skadet i ulykken. Foto: Henrik Bjørkli

Sterk vind i nord – bil truffet av kano

Publisert: 26.06.18 20:13 Oppdatert: 26.06.18 21:28

Meteorologisk institutt har sendt ut et farevarsel om kraftig vind i Nord-Norge. I Troms er flere ferger innstilt og broer stengt.

Like etter klokken 15 meldte Politiet i Troms på Twitter at en tilhenger lastet med kanoer har veltet på Gisundbrua i Finnsnes veltet.

– En kano løsnet fra tilhengeren og traff en annen bil. Det blåser fortsatt kraftig så vi får ikke berget hengeren med kanoene før vinden tar av, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Steinar Gudmundsen til VG.

Gudmundsen forteller at kanoene er stroppet fast på stedet. Ingen skal ha blitt skadet, men trafikken står i begge retninger.

Henrik Bjørkli bor like ved Gisundbrua. Da han så utrykningskjøretøy haste til broen satte han seg på sykkelen og tok et bilde av bilen som var truffet.

– Det blåste kraftig, men det så ikke ut til at det var noen andre skader enn den bilen, sier Bjørkli til VG.

OBS-varsel

Meteorologisk institutt har sendt ut et farevarsel om kraftig vind. Dette gjelder fra Lofoten og nordover til Troms, og etter hvert også Finnmark.

– Det er store kontraster i dag, med tropedag i sør til ordentlig storm langs kysten i nord, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl.

Statsmeteorologen forteller at vinden øker på ved Vestfjorden i Nordland, og vil utover ettermiddagen flytte seg innover mot Troms. Utover natten vil vinden flytte seg til Vest-Finnmark.

Cruiseskip slet seg løs

I Nordkapp løsnet det Tyske cruiseskipet Mein Schiff 3 brått fra kaien i Honningsvåg og krasjet inn i hurtigrutekaien.

Brede Storhaug Lien ved turistinformasjonen i Nordkapp forteller at det kom et plutselig kraftig vindkast som løsnet skipet fra kaien.

Hurtigruten var ikke på kaia når det skjedde.

Politiet i Finnmark fikk melding om hendelsen klokken 20.28 tirsdag kveld. Operasjonsleder Jan Arne Pettersen ved Finnmark politidistrikt forteller at de fleste av turistene om bord på båten hadde kommet seg på land da ulykken skjedde.

– Det er ikke meldt om noen personskader og det jobbes nå for å fortøye skipet, sier Pettersen til VG.

Trafikkproblemer

Politiet i Troms melder om at flere trær har blåst over ende. I Senjavegen har et tre veltet og ligger over veien.

Operasjonsleder Gudmundsen forteller at den kraftige vinden har også ført til flere stengte broer og innstilte ferger.

En av dem som er berørt av de stengte broene og innstilte fergeovergangene er Arild Løstningsmo, som skulle kjøre til Lofoten.

– For å si det sånn så er det ikke mulig å komme seg til Lofoten. Fergene står og broen er strengt, sier han til VG.

Løstningsmo forteller at han skulle ta fergen fra Bognes i Tysfjord, men at fergen var innstilt på grunn av uværet.

– Det regner og det er masse vind. Da jeg måtte snu så blåste det så kraftig at det ristet i hele bilen. Jeg skulle egentlig på en jobb i Lofoten, men det får vente til i morgen.