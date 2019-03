Gravemaskinføreren som ble boligbaron

Gravemaskinfører Stian Grønbakken (28) har gått fra null til over 100 utleieboliger på kort tid. I år regner han med å omsette for over 200 millioner kroner. Han og fem andre utleier deler sine tips.

Grønbakken fra Moelv i Hedmark har på kort tid slått seg opp som konge på boligutleie.