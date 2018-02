SMITTSOMT: Meslinger er en svært smittsom virussykdom som gir utslett og feber. Foto: SHUTTERSTOCK

Tre personer smittet av meslinger

Publisert: 21.02.18 16:36 Oppdatert: 21.02.18 18:49

To barn fra Oslo og en helsearbeider fra Buskerud er, ifølge Folkehelseinstituttet smittet av meslinger.

Alle de tre smittede er uvaksinerte, skriver Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Diagnosene skal være bekreftet med laboratorieprøver.

– Foreløpig vil det være vanskelig å si hvordan dette vil utvikle seg videre, og vi følger situasjonen nøye, sier Folkeinstituttets avdelingsdirektør for vaksineforebyggbare sykdommer, Didrik Frimann Vestrheim, til VG.

Det første tilfellet er en uvaksinert helsearbeider fra Buskerud som trolig har blitt smittet på reise utenfor Norge. Pasienten ble innlagt på sykehus østlandsområdet etter at vedkommende kom hjem fra reisen, men er nå utskrevet.

De to andre tilfellene er to uvaksinerte søsken fra Oslo.

Fakta MESLINGER: Inkubasjonstid på 10–14 dager

Deles i to faser: Innledende- og utslettfase

Starter med forkjølelsesplager som hoste, rennende nese, øyekatarr, lysskyhet, høy feber og sykdomsfølelse som varer i 3–4 dager. Ikke utslett i denne fasen.

I den andre fasen stiger temperaturen, og det typiske meslingutslettet viser seg.

Utslettet er først småflekket og lyserødt, men flytter etter hvert sammen til større områder.

Starter typisk bak ørene, for så å spre seg nedover halsen, kroppen og til slutt armer og ben.

Verdens helseorganisasjon hadde som mål å utrydde meslinger fra Europa før 2015, men manglende vilje til å vaksinere barn gjorde det vanskelig. Kilde: NHI

Økning av smittetilfeller

De siste årene er det blitt registrert en økning av smittetilfeller i europeiske land blant annet fordi vaksinedekningen har gått ned. Også i vårt naboland Sverige har det vært en økning de siste månedene.

– Nye tall viser at det er mange meslingtilfeller i Europa – spesielt i noen land. Så hvis man skal ut på reise så må man være observant på det, sier Vestrheim.

Ifølge NTB melder Verdens helseorganisasjon (WHO) at over 20 000 ble smittet av meslinger i Europa i 2017. Det er en økning på 400 prosent med året før.

35 mennesker døde av den smittsomme sykdommen i fjor. Verst rammet er Romania, hvor det ble registrert 5652 nye tilfeller. Rett bak følger Italia med 5006.

Alle norske barn får tilbud om MMR-vaksine. Den verner mot meslinger, røde hunder og kusma. MMR-vaksinen blir normalt gitt ved 15-måneders alder, og blir gjentatt i 6. steg på barneskolen. Vaksinen ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge i 1969.

– Det viktigste er å begrense smitte i Norge, så vi oppfordrer til å vaksinere seg, fortsetter legen.

Kan ikke utelukke små utbrudd

Han forklarer at de første symptomene ligner forkjølelse og influensa, slik som hoste og feber. Deretter kommer utslettet etter noen dager.

Inkubasjonstiden for meslinger er 7 til 18 dager. Det er en svært smittsom virussykdom som i enkelte tilfeller kan føre til alvorlige komplikasjoner og i verste fall død.

Tidligere døde det årlig rundt ni barn i Norge på grunn av meslinger, ifølge Norsk Helseinformatikk. I 2017 var det kun ett tilfelle av meslinger her til lands. Det har ikke vært utbrudd av meslinger i Norge siden 80-tallet.

– Vi har generell høy vaksinasjonsdekning i Norge – men det kan være «lommer», altså grupper i befolkningen av uvaksinerte, som kan være nok til små utbrudd, forteller avdelingsdirektøren.

– Følger opp

Smittevernoverlegen i Oslo er i tett dialog med Folkehelseinstituttet om smitteoppsporing og informasjonsarbeid vedrørende disse tilfellene.

– Vi følger opp dette i Norge, og forsøker å jobbe lokalt med kommunene som det gjelder. Vi har vært i kontakt med dem som er smittet, og hvem de kan ha vært i kontakt med mens de var smittebærere, sier Vestrheim.