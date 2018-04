PÅ KONTORET: Finansminister Siv Jensen (Frp) mener det viktigste Norge står overfor er å gjøre befolkningen trygg i en urolig verden. Foto: Tore Kristiansen

Siv Jensen: Listhaug kan bli statsråd hvis hun vil

Finansminister og Frps partileder Siv Jensen mener motsetningene mellom Frp og Venstre har blitt overspilt. Hun vil satse mer på områder Frp tradisjonelt sett ikke har hatt eierskap til.

Etter en politisk strid som kunne endt med regjeringskrise, trakk justisminister Sylvi Listhaug (Frp) seg i mars .

Frp-leder og finansminister Siv Jensen vil ikke svare på om Listhaugs avgjørelse gjør sannsynligheten større for at KrF blir med i regjeringen.

– Man må ikke gjøre henne til noe annet enn hun er, som er en hardtarbeide politiker som representerer Frp. Hun er ikke ute av partiet, og har en lysende fremtid foran seg. Hun er en fremtredende stortingsrepresentant. Hvis hun vil, kan hun også på et senere tidspunkt være aktuell som statsråd, sier Jensen.

Venstre gikk inn i regjering i januar, mens KrF foreløpig ikke har tatt en avgjørelse.

Vil brede ut partiet

Førstkommende helg går Fremskrittspartiets landsmøte av stabelen.

– Fremover skal vi være gjenkjennelige på våre hovedsaker, som er samferdselspolitikk, helse og omsorg, reduksjon av skatter og avgifter og en streng og ansvarlig innvandringspolitikk. Jeg vil også vise velgerne at vi også har god politikk på skole og miljø. Det handler om å vise frem en større bredde og helhet, sier Jensen.

Hun nevner at partiet i Jeløya-erklæringen - regjeringsplattformen til Frp, Høyre og Venstre - har fått gjennomslag for å stramme inn på familieinnvandring og at innvandrere som etter fem år ikke kan norsk og mottar sosialhjelp, får krav om aktivitetsplikt - hvis ikke kuttes støtten.

– Så lenge vi har hånden på rattet, er vi en garanti for en streng og rettferdig innvandringspolitikk, sier hun.

– Vil det stå seg sånn med Tor Mikkel Wara som ny justisminister?

– Wara er ikke Listhaug. Men han står for Frps politikk og regjeringens politikk, og kommer til å være like hard i klypen som oss andre, sier hun.

– Retorisk også?

– Han vil helt sikkert formulere seg annerledes, alle politikere uttrykker seg på sin måte. Noe annet ville vært kjedelig. Jeg mener det er en komplett avsporing når ting dreier seg om debatten om debatten. Folk er opptatt av løsninger, og en ordkrig løser ingenting, sier Jensen.

Mange viktige debatter

Blant resolusjonsforslagene landsmøtedelegatene i helgen skal ta stilling til, inngår blant annet om forbud av bønnerop, legalisering av kasinoer, og filming av muntlige eksamener. Sukkeravgiften skal også diskuteres.

– Hva tenker du blir de viktigste diskusjonene på landsmøtet?

– Det blir mye oppmerksomhet på plastforsøpling, som det er et stort engasjement i Frp for å få gjort noe med. Det blir også mye diskusjon om eldreomsorg og om hverdagslivet.

– Og sukkeravgiften?

– Vi er ikke for den avgiften. Vi har hatt sukkeravgft i mange år, og så ble den økt som følge av krav fra KrF i budsjettforhandlingene i høst.

Det var i januar i år at den såkalte sukkeravgiften økte med 83 prosent, som følge av budsjettavtalen mellom de borgerlige partiene i fjor. Avgiften på brus og andre alkoholfrie drikkevarer økte med 42 prosent.

– Hvordan føles det å være finansminister fra Frp og innføre en slik avgift?

– Jeg er som finansminister godt fornøyd med de resultatene vi har å vise til. Vi har redusert skatter og avgifter med 24,3 milliarder. Det er riktig at enkelte skatter har økt, men det samlede trykket er mindre, og folk sitter igjen med mer å rutte med, sier Jensen.

Fornøyd med Venstre i regjering

Jensen mener motsetningene mellom Frp og Venstre har blitt overspilt.

– Vi har veldig mye til felles, blant annet i synet på enkeltmenneske, småbedrifter, rammebetingelser og personvern, sier Jensen.

– Hvordan ser du på å få KrF inn i regjering?

– Helt siden 2013 har det vært en stående invitasjon både til Venstre og KrF om å gå inn i regjering. Hva de velger å gjøre, må de finne ut av selv, sier hun.

– Du har sittet som partileder lenge. Hvordan ser du på din posisjon i partiet i dag?

– Jeg tror det at jeg har sittet lenge, handler om tillit. Vi har ingen lederdiskusjon nå. Men jeg er ærlig på at for å være partileder, må man ha overskudd, engasjement og trykk til det. Det har jeg, sier Jensen.

Leirstein deltar på landsmøtet

Regjeringspartner Høyre har valgt å hindre stortingsrepresentant Kristian Tonning Riise i å komme på landsmøtet etter at partiet mottok en rekke varsler om seksuell trakassering rettet mot ham.

I januar ble det slått opp at Frps stortingsrepresentant Ulf Leirstein sendte eposter med porno til unge gutter i FpU.

Jensen har ingen betenkeligheter med at Leirstein deltar på helgens landsmøte.

– Alle stortingsrepresentantene er delegater.

– Dere har ikke vurdert å ekskludere ham fra arrangementer som dette?

– Hvorfor skulle vi det? Han har en rolle på landsmøtet i kraft av å være stortingsrepresentant.

– Tonning Riise er også stortingsrepresentant.

– Leirstein har sagt fra seg alle sine tillitsverv i partiet. Nå går vi videre, sier Jensen.

