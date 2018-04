Siv Jensen: – En seier i seg selv at Støre ikke ble statsminister

Publisert: 27.04.18 13:57 Oppdatert: 27.04.18 14:33

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-27T11:57:42Z

GARDERMOEN (VG) Frp-leder Siv Jensen tar et oppgjør med Arbeiderpartiets innvandringspolitikk fra landsmøtets talerstol - og hyller Sylvi Listhaug.

Frp sitter i regjering for fjerde år på rad når partileder Siv Jensen nå holder sin tale til landsmøtet. Det mens hun går inn i sitt 12 år som Frp-leder.

Frp-lederen ble møtt med så stor applaus da hun gikk opp på talerstolen på Frp-landsmøtet at hun måtte tørke en tåre før talen startet.

– Gjorde en strålende jobb

I opptakten til fjorårets landsmøte skrev VG om en skjult maktkamp blant de to Frp-toppene.

Da skulle Frp velge sine nestledere på nytt - og jobben gikk til Ketil Solvik-Olsen og Per Sandberg. Lishtaug ble aldri spurt - og ifølge VGs kilder mistenkte flere internt at Listhaugs opprykk til nestleder ble stoppet av Siv Jensen.

Både Listhaug og Jensen svarte den gang med at VGs opplysninger bare var sprøyt .

– Sylvi gjorde en strålende jobb i regjering! Sier Jensen fra talerstolen - noe som ble møtt med stor applaus fra salen.

– Ikke norske i hjertet

Innvandring er et gjennomgående tema i hele talen til Siv Jensen. Ikke overraskende starter hun med et angrep på Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet (Ap).

– Jonas Gahr Støre ble ikke statsminister og Hadia Tajik ble ikke justisminister. Det er en seier i seg selv, sier hun innledningsvis.

– Ap var feige i innvandringspolitikken, fortsetter hun.

Hun sier at «det finnes også de som på tross av en eller to generasjoner i Norge insisterer på at deres verdier ikke ligger i Norge, men i det landet, som deres foreldre har forlatt».

– Det er mennesker som mener at koranen står over norsk lov.

De er kanskje norske på papiret, men de er det ikke i hjertet, sier Jensen.

Angriper Ap

Jensen retter i landsmøtetalen krass kritikk mot Støre:

– Det vi ser nå er en svak leder for det største opposisjonspartiet som står i spagat i mange viktige saker, som i innvandringspolitikken. Den ene dagen prøver Støre å tøffe seg i innvandringspolitikken, sier hun.

Jensen sier at Arbeiderpartiet og Støre har vært vinglete.

– Arbeiderpartiet går derfor ut og stempler vanlige mennesker som er bekymret for konsekvensene av høy innvandring. Og slik sporer en viktig debatt av, sier partilederen, sier Jensen.

Partilederen slår fast at Arbeiderpartiet som skal sitte med definisjonsmakten for hva som er anstendig.

Etter et år med valgseier, en justisminister som ble presset ut og Frp-toppen som måtte trekke seg etter #metoo .

I sin tale hyller Jensen Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsens for hans jobb som samferdselsminister. En Solvik-Olsen som kom syklende til Frps landsmøte på Gardermoen.

Men også Listhaug fikk ros fra talerstolen, tross hennes dramatiske exit fra regjeringen.

– Sylvi fortsatte å stramme inn innvandringspolitikken etter Anders. Og slik fikk vi kontroll over den største flyktningstrømmen siden andre verdenskrig, sier Siv Jensen til landsmøtet.

Denne artikkelen handler om Siv Jensen