Han kan bli KrFs nye leder: Vil raskt i regjering om blå side vinner

Han ber hver kveld. Fredag kveld kan han være den nye sjefen i KrF. Men selv om Kjell Ingolf Ropstad (33) skulle vinne frem på landsmøtet fredag, mener han «opponenten» Knut Arild Hareide (45) kan fortsette som sjef.

– Hvem jeg er?

Kjell Ingolf Ropstad ser på oss, med interesserte øyne.

Han er den nye wonderboyen i norsk politikk, som har ført an i kampen mot partileder Knut Arild Hareides dramatiske veiskifte. Han har satt foten ned og ledet an for at Kristelig Folkeparti skal forbli på borgerlig side, og sogar gå i regjering med Fremskrittspartiet og Høyre.

– Jeg er en enkel gutt fra landet som har kommet til storbyen. Jeg har drevet med politikk i hele mitt liv.

– Broiler med andre ord; uten å ha hatt et eneste «ordentlig» arbeid?

Han ler.

– Nei, det begrepet kjenner jeg meg ikke igjen i. Jeg meldte meg inn i KrF 15 år gammel og ble valgt inn i kommunestyret - og fylkestinget - som 18 åring. Jeg har hatt ulike jobber og engasjert meg for å bekjempe fattigdom, vold og overgrep og kjempe for klimaet.

– Klar Hareide kan fortsette

Han sier det knapt er noe som skiller Hareide og ham politisk.

– Vi er enig i de fleste spørsmål. Det er vanskelig å komme på saker. Jeg er sjeldent uenig med Knut Arild. Vi tenker mye likt.

– Hvordan kan dere da ende på hver deres side av den sentrale streken i norsk politikk, hvor det ihvertfall blir fremstilt som at det er et hav mellom Støre og hans støttepartier og Ernas?

– Det var et veivalg som Knut Arild foretok.

– Kom det som et sjokk på deg også?

– Jeg vil ikke si sjokk, men at han kjørte så offensivt og var så tydelig, det overrasket meg.

– Kan Hareide fortsette som leder hvis rødt taper?

– Klart han kan. Vi skal avklare et veivalg. Lederspørsmålet er ikke oppe til diskusjon på landsmøtet.

– Ingen berøringsangst for Frp

– Men hvis han melder at han går av hvis rødt taper, så kan problemstillingen om å konstituere en ny leder frem til vårens landsmøte, bli aktuelt: Du er som nestleder og blå hærfører den naturlige til å overta?

– Jeg svarer ikke på slike hypotetiske spørsmål. Det må vi se an. Det avgjørende nå er at landsmøtet foretar sitt veivalg.

Ved siden av veivalget, er en av forskjellene mellom de to, at Ropstad ikke nærer så stor frykt for at et nært samliv med Fremskrittspartiet vil føre til fortapelse.

– Vi er grunnleggenede uenige med Frp i mange saker, men vi har jo jobbet sammen med dem over mange år i konkrete saker, som jeg har god erfaring med: Jeg har ingen berøringsangst når det gjelder å ta diskusjoner og oppgjør med Frp. Dere vil få se et like tydelig KrF hvis vi havner i Solberg-regjeringen. Det er ikke snakk om noen fusjon med Frp.

– Hva med Listhaug i regjering igjen; det kan hende der fremme?

– Dagens statsråder er ikke de som fratar meg nattesøvnen.

«Vi ser det an»

Det svaret forteller at 33-åringen har rukket å bli en erfaren politiker; han omgår vanskelige spørsmål. Dessverre.

Til å være så ung i partiledelse, har KrF-nestleder Ropstad en lang politisk karriere, ved siden av bachelor i jus og økonomi.

Han ble tidenens yngste KrF-stortingsrepresentant da han var innom som vara i 2006, 20 år gammel. Og eplet falt helt inntil stammen.

Hans far har vært KrF-ordfører i hjemkommunen Evje og Hornnes - siden 1999.

– Hvordan var det å sitte i kommunestyret da du var 18, fra 2003, med din far som ordfører?

– Det gikk bra. Var vi uenige, sa han: Det der får vi ta når vi kommer hjem. Han har vært ordfører for KrF hjemme i 19 år og fikk 40 prosent oppslutning i siste kommunevalg. Det er ikke dårlig.

Han sier han har fått to viktige råd av sin far:

– «Vær deg selv» og noe som svigerinner og svogere som har kommet inn i familien ofte har fortvilet over når vi har diskutert hva vi skal gjøre og konklusjonen er: «Vi ser det an».

– Noen vil nok forlate partiet

Vi sitter på en restaurant et kort steinkast fra Stortinget - og drikker kaffe.

– Kan du forklare hvordan KrF, som for vel en måned siden fremsto som et litt naivt parti med snille politikere, har endt opp som et parti i kamp og hvor det er tøffe tak?

– Vi diskuterer politikk og et politisk veivalg. Mitt inntrykk er at fylkeslagene etter sine voteringer, i stor grad har greid å gå videre, sammen, sier Ropstad og gir seg seg selv og ledelsen et stort ansvar fredag.

– Når utfallet er klart fredag kveld, så skal vi søke forsoning. Sammen skal vi lede partiet fremover. Og vi skal klare det, uavhengig av om vi går for rød eller blå side. Som sagt; jeg ser knapt enkeltsaker hvor Knut Arild og jeg er uenig, så dette skal vi klare.

Han legger til:

– Mange vil være skuffet fredag kveld og noen vil nok forlate partiet. Vår jobb er å holde partiet sammen og vise at landet trenger et kristendemokratisk sentrumsparti.

Vil raskt i regjerings-forhandlinger

Et mulig scenario etter fredagens avgjørelse, er å utsette en inntreden i en regjering, til etter nyttår; først få budsjettet i havn, så ny regjering.

Ropstad er skeptisk til det:

– Hvis blå side skulle vinne, er jeg innstilt på at vi bør begynne sonderingene ganske raskt. Hvis landsmøtet vil inn i regjering, synes jeg ikke en skal vente så lenge; vi bør utnytte momentument som er der.

Han er kristen og er stolt av det.

– Hvor kristen er du: ber du morgenbønn og kveldsbønn; hvor ofte går du i kirken?

– Å be er helt naturlig for meg som kristen, og jeg avslutter alltid dagen med en kveldsbønn for datteren min Anna Louisa. I de siste krevende ukene har jeg bedt mer enn vanlig.

Han er gift med Armbjørg (33) - hun er sosionom - og de har en jente på to år. De bor i en stortingsleilighet på Grunerløkka.

Slik traff han fruen

Han anslår at de går til sin kirke, Oslo misjonskirke på Abildsø, annen hver søndag.

– Vi liker den fordi det er et godt sted å være for både voksne og barn. Det første jeg likte var bordene med kaffe i stedet for kirkebenker. Og så er forkynnelsen veldig bra.

– Var det en forutsetning at din kone var kristen?

Han venter et tvilende sekund.

– Ja, det var vel langt på vei det. Vi traff hverandre i et bryllup.

Vi ser at han har lyst til å si noe mer, men han er i tvil.

Men ler og leverer:

– Jeg var toastmaster og hun var gjest. En kamerat sendte en sms: «Hva med hun som sitter ved siden av deg? Jeg svarte: «Nei, er ikke hun fra Ålesund». «Jo, nettopp», svarte kameraten, sier Ropstad som bodde i Oslo og var tvilende til et avstandsforhold.

– Det ble oss.

Forøvrig var hun fra Bryne.