Redningsaksjon i Rogaland

En person er savnet og én hentet opp av vannet etter en ulykke ved Arsvågen i Rogaland.

Publisert: 13.10.18 12:12 Oppdatert: 13.10.18 12:39

Det skriver politiet i Sør-Vest på Twitter .

Ifølge politiet var det Hovedredningssentralen som meldte om ulykken klokken 11.18.

– Det søkes for fullt. En person er savnet og en person er brakt til land. Tilsynelatende livløs, sier redningsleder Owe Frøland ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til VG.

Politiet i Sør-Vest melder på Twitter at personen som ble fraktet til land er fløyet til Haukeland Sykehus. Tilstanden til mannen, som er i 50-årene, er ukjent.

– Det foregår søk etter den saknede som er en mann i 40-årene. Det utfordrende værforhold på stedet, skriver politiet videre.

Førland opplyser at en flåte er observert og at de har funnet annet flytende drivgods i området som gjør at de frykter at det har vært et forlis.

Til NTB sier redningslederen at de to drev med hummerfiske, og det er antatt at de dro ut lørdag morgen, men at det ikke har vært kontakt med dem siden fredag.

Politiet ble varslet om personen som var fraktet til land og personen som er savnet av HRS.

– Vi har ikke opplysninger om at det er flere involverte, sier operasjonsleder Jostein Reistad i Sørvest politidistrikt.

Han opplyser at politiet bistår med ressurser på land. Det er også kalt inn frivillige mannskaper til å bidra i strandsøk.

Arsvågen ligger på øya Vestre Bokn nær Karmøy i Rogaland . Det er stiv kuling og litt regn i området lørdag morgen, politiet betegner værforholdene som utfordrende.