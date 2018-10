BEKLAGER: Mazyar Keshvari har lagt seg flat etter reiseregningavsløringen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Keshvari trekker seg som leder i Oslo Frp

2018-10-18

Frp-politiker Mazyar Keshvari trekker seg som leder i Oslo Frp, bekrefter Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi.

Publisert: 18.10.18 14:36 Oppdatert: 18.10.18 14:46

Det var NRK som først meldte at Keshvari hadde trukket seg.

Limi bekrefter at Keshvari har trukket seg overfor VG.

– I første omgang skal vi nå følge opp Keshvari ganske tett. Vi må ta vare på ham som en kollega. Så blir det sikkert en diskusjon om komiteplassering etter hvert. Men han har trukket seg fra tillitsvervet han hadde i Oslo Frp.

Falske reiseregninger

Ifølge avsløringer i Aftenposten har Mazyar Keshvari fått utbetalt penger for reiser han ikke har gjennomført.

I tidsrommet november 2016 til august 2018 har Keshvari levert reiseregninger for over en halv million kroner til Stortinget. Av dette utgjør 290.000 kroner reiser som ikke er dokumentert. Det er ikke dokumentert om hele summen gjelder fiktive reiser.

Keshvari har beklaget og innrømmet at han har fått utbetalt penger han ikke skulle fått. Stortingsrepresentanten har vært sykemeldt siden 9. oktober.

– Glad for at han vil rydde opp

Limi, som leder Frps stortingsgruppe, forteller at partiet den siste har fått informasjon fra lokallagsledere om at Aftenposten har kontaktet dem. Tirsdag fikk de en orientering av hans advokat, Arve Lønnum.

– Vi er jo sjokkert over det som har skjedd, det er overraskende og beklagelig. Vi er glad for at Keshvari selv har tatt initiativ til å rydde opp, sier Limi.

– Beklager dypt

Keshvaris advokat, Arve Lønnum, har sendt en uttalelse på vegne av Keshvari:

«Ved en rekke anledninger har han levert feil reiseregninger til Stortingets administrasjon, og fått utbetalt penger han ikke skulle fått. Han vil ikke gjøre noe forsøk på å forsvare og bortforklare dette og gir en uforbeholden unnskyldning. Han innser det han har gjort er uakseptabelt og er svært preget av dette. Han beklager dypt overfor både partikolleger, kolleger på Stortinget, velgere og skattebetalere for feilene han har begått og misbruket av tilliten han har fått».

Politiet er i dialog med Stortingsadministrasjonen etter Aftenpostens avsløring av Mazyar Keshvaris (Frp) falske reiseregninger.

– De holder på å gjennomgå noe av materialet. Da vil vi bli orientert. Da vil vi se om det er grunnlag for å begynne en etterforskning på materialet de nå går gjennom. Det håper de å få klarhet i løpet av dagen i dag eller morgendagen, sier Rune Skjold, seksjonsleder økonomi og spesialetterforskning i Oslo-politiet, til VG