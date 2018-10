KRITIKK: I en kommentar på Resett kommer redaktør Helge Lurås med krass kritikk mot NRK. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Resett-redaktør hardt ut mot NRK-programleder

Redaktør Helge Lurås sier det ville vært naturlig å gi programleder Sigrid Sollund en ørefik for hennes oppførsel mot Sylvi Listhaug. Et angrep på pressefriheten og demokratiet, mener journalistlaget i NRK.

Ingvild Silseth

– Slike uttalelser er med å legitimere voldsbruk mot journalister. Det kan vi rett og slett ikke leve med, sier leder Richard Aune i NRKJ til VG.

Bakgrunnen for Helge Lurås’ kritikk mot NRK og programleder Sigrid Sollund er onsdagens Dagsnytt 18-sending, hvor Sylvi Listhaug (Frp) snakket om sin nye bok «Der andre tier».

Redaktøren reagerer på hvordan Listhaug ble behandlet av Sollund, og mener innslaget var «ufordragelig» å se på. I en kommentar på Resett skriver han at programlederen «aldri gjør livet så surt for noen på venstresiden».

«Listhaug er en av de få som likevel beholder fatningen. Hun må bruke all sin selvkontroll. Den naturlige, menneskelige reaksjon i et slikt tilfelle ville vært å gi Sollund en ørefik og forlate lokalet. Men NRK sitter med all kontroll på regien, og slikt kan man ikke gjøre uten å ta seg ekstremt dårlig ut» , skriver Lurås.

Reagerer

NRKJ-leder Aune reagerer kraftig på uttalelsen.

– Antydninger om fysisk avstraffelse for å gjøre en journalistisk jobb er ikke bare et angrep på oss som journalister, det er like mye et angrep på pressefriheten og demokratiet. Vi aksepterer ikke slike dårlig skjulte trusler, og vil umiddelbart gå i dialog med NRK om at det reageres mot Lurås, sier han.

– Det er forstemmende at en redaktør sier at man i en debatt bør reagere med en ørefik. Han burde ta mer ansvar for hvilke ord og uttrykk han bruker i den offentlige debatt, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til VG.

– Forsøpler debatten

Kringkastingssjefen mener Lurås driver banalisering og forsøpling av debatten, og at NRK har erfaring med det Eriksen mener er lite hyggelige uttalelser.

– Det er et økende problem med trusler mot journalister, særlig kvinnelige. Når man formulerer seg slik Lurås gjør her, er han med på å senke terskelen for andre å komme med trusler, sier han.

– Hva vil NRK gjøre?

– Vi kommer til å møte dette med fortsatt å lage et kritisk Dagsnytt 18. Programleder Sigrid Sollund gjorde en god, journalistisk jobb i intervjuet med Listhaug.

– Så dere kommer ikke til å kontakte Lurås eller Resett?

– Hvis jeg skulle gjøre det hver gang de ytrer seg mot NRK, hadde jeg ikke kunnet gjøre mye annet, sier kringkastingssjefen.

Sollund sier til VG at hun synes saken er ubehagelig, men at hun overlater å svare til k-sjefen.

– Oppfordret ikke til ørefik

Lurås sier til VG at uttalelsen var en måte å beskrive hvor provoserende oppførsel han synes Sollund hadde.

– I et sivilisert samfunn har vi heldigvis også oppdragelse og sosiale sanksjoner, som gjør at de fleste av oss ikke tyr til fysisk vold uansett hvor provosert vi blir. Vi læres opp til å ha selvkontroll. Det er ingenting i det jeg sa som tilsa en oppfordring om å gi henne en ørefik. De fleste vil forstå hva jeg mente, sier han.

– La meg også minne på uttrykket «å få så ørene flagrer». En ørefik i denne konteksten kan altså være verbal. I vårt samfunn er det heldigvis slik at de «ørefikene» vi gir stort sett er verbale, fortsetter Lurås.

Uenig i kritikken

Når det gjelder reaksjonen fra journalistlaget i NRK, sier Resett-redaktøren:

– Nå har ikke jeg sett nøyaktig hva eller i hvilken kontekst journalistlaget har uttalt seg, men jeg synes at de trekker det helt ut av proporsjoner, hvis de mener dette er et angrep på pressefriheten eller at det legitimerer vold mot journalister. De bør lese seg opp på begrepet «overført betydning», og kanskje heller gi Sollund et kurs i elementær folkeskikk.

– Kringkastingssjefen sier at din uttalelse kan føre til at andre kommer med trusler. Hva er din kommentar til det?

– Jeg tror ikke min bruk av ordet «ørefik» i en overført betydning vil ha den store effekten på trusselnivået mot journalister i Norge. Skal man ta i bruk en slik type argumentasjon som kringkastingssjefen her legger opp til, vil man kunne velte veldig mye ansvar over på NRK også, sier Lurås, og viser til at han nylig ble omtalt som nazist gjentatte ganger på Radioresepsjonen.

– Hvis vi som er i offentligheten skal legge bånd på oss for å dekke for alle mulige hypotetiske konsekvenser, vil vi få en svært påholden, og også steril, offentlig samtale. Vi må heller legge listen slik at folk flest klarer å tolke en viss symbolikk, uten nødvendigvis å løpe ned i kjelleren og hente hammeren helt umiddelbart.