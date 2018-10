I DEBATT: Magnus Holøyen og Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug deltar i «Debatten» på NRK torsdag kveld. Foto: Krister Sørbø/VG

Ingen uforbeholden unnskyldning fra Tolga-ordføreren

MARIENLYST (VG) Samme dag som Magnus Holøyen (25) fikk opphevet det ufrivillige vergemålet av Tolga kommune, møter han ordføreren i debatt.

Torsdag kveld møttes Magnus Holøyen (25) og Tolga -ordfører Ragnhild Aashaug . Holøyen sa til VG i forkant av debatten at han håper på en beklagelse fra ordføreren. Noen uforbeholden unnskyldning fikk han imidlertid ikke.

Statsminister Erna Solberg beklaget overfor de tre brødrene på Dagsrevyen tidligere torsdag.

Samme dag fikk Holøyen opphevet vergemålet han var satt under mot sin vilje av kommunen.

Den mye omtalte saken om Tolga-brødrene, som VG skrev om lørdag, har skapt mange reaksjoner. Til tross for at Holøyen-brødrene ble diagnostisert som psykisk utviklingshemmet av en lege de ikke hadde møtt, er det ingen fra kommunen som har beklaget.

– Kan ikke be om unnskyldning

Det håper Holøyen endrer seg når han møter ordføreren i «Debatten». Det kommer imidlertid ingen uforbeholden unnskyldning fra Aashaug.

– Jeg må jo si til Magnus at jeg bare må beklage dersom han opplever at kommunen ikke ville han og brødrenes vel, sier hun.

På spørsmål om hvorfor ikke ordføreren kommer med en uforbeholden unnskyldning, svarer hun:

– Jeg kan ikke be om unnskyldning før vi vet hva vi skal be om unnskyldning for, sier hun.

Hun mener granskingen av saken må være ferdig før hun eventuelt skal unnskylde seg.

– Jeg er veldig opptatt av å finne ut av hva som har skjedd, men vi kjenner ikke til hele historien, vi kjenner til den VG har presentert, sier hun og hevder at det er mye som ikke kommer fram på grunn av taushetsplikt.

– Skuffet

Holøyen sier at han fornøyd med at saken blir gransket, men etterlyser også svar fra kommunen om hvorfor akkurat han og brødrene ble utsatt. Til VG etter «Debatten» kommenterer han ordførerens utspill.

– Jeg er skuffet over at ordføreren ikke sa unnskyld, sier han.

Tilstede på «Debatten» var også VGs Hanne Skartveit, som innledningsvis oppsummerte saken. Hun redegjorde også for VGs arbeid og svarte på etiske vurderinger.

Helseminister Bent Høie fortalte under «Debatten» at han var glad for at statsministeren beklaget overfor brødrene.