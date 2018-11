PÅ VESTKANTEN: Irans ambassade ligger i Drammensveien på Frogner i Oslo. Her skal den siktede norskiraneren flere ganger ha jobbet som vakter, ifølge VGs opplysninger. Foto: OLA HARAM, VG

Kilder til VG: Drapsplan-siktet norskiraner jobbet for ambassaden

eren som er siktet for å ha hjulpet iransk etterretning med planleggingen av et attentatforsøk i Danmark, skal ved flere tilfeller ha jobbet som vakt for den iranske ambassaden i Oslo, sier kilder til VG.

Flere uavhengige kilder sier til VG at 39-åringen en rekke ganger har blitt observert på jobb for den iranske ambassaden i Norge som vakt ved ulike arrangementer. Det skal ha vært både ved ambassadebygningen i Drammensveien og ved residensen på Stabekk i Bærum.

Det finnes imidlertid ikke noe spor av et slikt arbeidsforhold registrert hos norske myndigheter, får VG opplyst.

Selv oppgir den drapsplan-siktede mannen på to ulike CV-er å ha hatt ambassaden som arbeidsgiver. I en av CV-ene hevder han at han hadde ansvar for nettsidene til ambassaden fra 2013 til 2016.

Mannen har oppgitt å ha IT-utdanning fra hjemlandet, og har i Norge vært ansatt i flere ulike IT-bedrifter. Da han ble pågrepet 21. oktober var han ansatt i et større internasjonalt IT-firma med kontorer i Oslo.

39-åringen har den siste tiden leid en leilighet på Oslos vestkant, ikke langt fra ambassaden.

VG har spurt den iranske ambassaden om de kan bekrefte at mannen har vært ansatt hos dem. Ambassaden har så langt ikke besvart VGs henvendelse.

Personer med kjennskap til den siktede sier til VG at han skal ha sagt at han hadde svart belte i taekwondo. På en CV han har brukt når han søkte jobber i Norge skriver han selv at han har oppnådd graden 2. Dan.

Beskylder Israel for falske anklager

Den iranske ambassaden publiserte mandag en artikkel på sine nettsider der de skriver at Bahram Qassemi, talsperson for det iranske utenriksdepartementet, søndag uttalte at Iran er forberedt på å fullt ut samarbeide med Norge, Sverige og Danmark for å finne «sannheten» etter flere anklager om planlagt attentat mot opposisjonelle iranere i Europa.

De siterer Qassemi på at det skal ha blitt holdt et møte mellom en representant for det iranske utenriksdepartementet og Norge, Sverige og Danmarks ambassadører til Teheran.

Ambassaden viser til at Iran «nok en gang avviste de europeiske anklagene rettet mot Teheran» og skriver at Qassemi hevder at det er Israel som står bak anklagene.

– Det stemmer at ambassadør Lars Nordrum sammen med sine danske og svenske kolleger ble kalt inn til en samtale i iransk UD søndag 4. november, opplyser kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet Guri Solberg, til VG.

– I møtet gjentok ambassadør Nordrum de norske hovedbudskapene i denne saken slik disse har vært formidlet til iranske myndigheter, og som er kjent i norsk media, fortsetter Solberg.

Etter pågripelsen av norskiraneren, som PET hevder jobbet på oppdrag for iransk etterretning, valgte Danmark å kalle hjem sin ambassadør fra Teheran . Her i Norge har utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) svart med å kalle Irans ambassadør til Norge inn på teppet.

VG har tidligere skrevet at Israels statsminister Benjamin Netanyahu ifølge den israelske avisen Haaretz har uttalt at det var Israel som ga dansk politi informasjon som førte til at attentatet i Danmark ble avverget.

Ifølge Jerusalem Post var det den israelske etterretningstjenesten Mossad som ga den danske sikkerhetstjenesten PET denne informasjonen.

Nekter straffskyld

Den siktedes danske forsvarer Allan Lund Christensen sier til VG at han på generelt grunnlag ikke ønsker å uttale seg om saken. VG har bedt advokaten om å viderebringe spørsmål til sin klient.

«Min klient har i øyeblikket ikke mulighet til å kommentere», svarer Christensen i en e-post.

PET har tidligere opplyst at norskiraneren nekter straffskyld.

VG har spurt norske myndigheter om den siktede 39-åringen har fått tilbud om konsulær bistand.

– Når norske borgere blir fengslet i andre nordiske land sørger lokale myndigheter for at den fengslede får oppnevnt forsvarer og blir opplyst om at de har rett til å kontakte sitt lands ambassade, dersom vedkommende ønsker det. Av hensyn til taushetsplikten har vi ingen ytterligere kommentarer til saken, svarer kommunikasjonssjef Frode O. Andersen i Utenriksdepartementet.