Ropstad om Hareides ultimatum: Beredt til å overta

2018-11-02

GARDERMOEN (VG) Nestleder Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad forsikrer nå partiet om at de er beredt til å overta partiledervervet dersom Knut Arild Hareide velger å gå av.

Publisert: 02.11.18 14:10 Oppdatert: 02.11.18 14:28

– Det er klart at vi som nestledere alltid må være beredt til å ta ansvar. Partiet vil håndtere dette fint. Men vi må avventet resultatet først, sier Kjell Ingolf Ropstad til VG.

Knut Arild Hareide åpnet KrFs ekstraordinære landsmøte på Gardermoen med å true partiet med at han vil gå av som leder hvis han ikke får flertall for å felle Erna Solbergs regjering og gjøre Ap-leder Jonas Gahr Støre til statsminister.

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad utpekes som den naturlige arvtakeren til ledervervet om Hareide går av. I en pause på landsmøtet åpnet Ropstad for første gang for at han kan overta.

Alltid beredt

– Er det uaktuelt for deg å bli partileder om Hareide går av?

– Som nestleder i et parti er en alltid beredt på at ting kan skje. Men det er ikke det som er spørsmålet her. Nå er vi mest opptatt av at partiet skal ta et retningsvalg, så i neste runde eventuelle forhandlinger, sier Ropstad, som er KrFs 2. nestleder.

På spørsmål om hva han tenker om at KrF-ere allerede peker på ham som en mulig ny partileder, svarer Ropstad:

– Alltid smigret over at folk mener at jeg kan ta en slik oppgave. Men dette er først og fremst viktig for partiet, at vi har en god diskusjon. Det er en veldig viktig beslutning, sier Ropstad

I motsetning til Hareide vil ikke Ropstad eller Bollestad gå av fra sine verv i partiledelsen om de taper.

– Nei, jeg stiller meg til disposisjon og så må partiet avgjøre om de vil ha meg med videre, sier Ropstad.

Bollestad klar

Også 1. nestleder Olaug Bollestad forsikrer om at partiet ikke vil stå uten en leder og sier at hun ikke vil trekke seg om hun taper og Hareide vinner.

– Jeg tar de posisjonene som partiet peker på, men jeg er ikke der i dag. Dette er et retningsvalg, svarer Bollestad.

Bare timer før KrFs ekstraordinære landsmøte på Gardermoen skal avgjøre hvilken regjering de mener landet skal ha, utspiller et historisk drama seg i kulissene.

Maktkamp om delegater

Både på blå og rød side ligger nervene tykt utenpå, og ingen er sikre på å vinne frem, selv om de fleste regner blå side som favoritter.

Hareides røde side kjemper en desperat kamp for å snu det blå flertallet med en plan det er knyttet usikkerhet til om vil lykkes:

Rett før landsmøtet åpnet fredag formiddag, opplyste sentrale kilder i Knut Arild Hareides leir til VG at de har en klar plan på hvordan de skal snu det blå flertallet til rødt.

Åtte delegater som på forhånd har sagt de vil stemme for å ta KrF inn i Erna Solbergs regjering, skal være så usikre at de kan være på vei til å gi Hareides plan om en regjering med Ap og Sp flertall.

Bollestad kan rykke opp

Som første nestleder er det Bollestad som står nærmest til å rykke opp om Hareide kaster kortene:

– Der er vi ikke nå. Nå er det retningsvalget Så får partiet ta de beslutninger som må tas etterpå, sier Olaug Bollestad til VG.

– Hvem skal lede forhandlingene med Erna Solberg dersom du og Ropstad får flertall på landsmøtet?

– Jeg og Kjell Ingolf gjør det sammen hvis partiet vil. Men det avgjør stortingsgruppen.

– Trekker du deg hvis du taper retningsvalget her i dag?

– For meg er det slik at det landsmøtet bestemmer, vil jeg stille meg bak. Selv om jeg peker til høyre, kan jeg leve med begge alternativene, sier hun.