PÅ HJEMMEBANE: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg ankom Værnes mandag kveld. Foto: Ned Alley, NTB scanpix

Stoltenberg om russisk missiløvelse: Forventer ryddighet

INNENRIKS 2018-10-29T17:02:56Z

VÆRNES (VG) Natos generalsekretær Jens Stoltenberg mener Russlands nylig varslede missiltest ikke vil skape problemer for Natos gigantøvelse Trident Juncture hvis det blir gjort på en ryddig måte.

En fornøyd Jens Stoltenberg, generalsekretær i Nato, landet på Værnes mandag for å være med på gigantøvelsen Trident Juncture. Han hadde en «utmerket tur» opp til Værnes.

– Det er ekstra hyggelig å få komme på en Nato-øvelse i Norge. Det er bra for Norge og ikke minst bra for Nato at vi får øvd i norsk klima og norsk natur med så mange soldater og så godt vertskap som vi har i Norge, sa Stoltenberg til pressen.

Bare timer før generalsekretæren ankom landet, ble det kjent at Russland vil avholde en missiltest i Norskehavet samtidig som Trident Juncture pågår et fullt.

Klokken 16.20 fredag ble Avinor varslet om at Russland hadde rekvirert et område som ligger 12 nautiske mil – eller i overkant av 22 kilometer – fra den norske kysten til missiltester 1., 2. og 3. november.

– Russland har betydelig militært nærvær i nordområdene og de øver regelmessig. Dette er internasjonalt farvann og internasjonalt luftrom, så lenge det blir gjort på en ryddig måte, er dette noe som ikke skaper problemer for vår øvelse, sa generalsekretæren.

Bakke-Jensen: – De har varslet

Også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener det bør gå fint at de to øvelsene foregår parallelt.

– De har i alle fall varslet i de kanalene de skal varsle. Da får vi respektere det. Det er internasjonal farvann og de har lov til å øve der, sier forsvarsministeren til VG.

Området der russerne skal teste missiler er ikke rekvirert av Nato til Trident Juncture. Bakke-Jensen er ikke redd for at de to øvelsene skal være i veien for hverandre.

– Her er det mye aktivitet og mange transporter. Da må man ta hensyn til at det både er faste installasjoner og at det er sivil trafikk, da skal man også klare å hanskes med en sånn øvelse.

Trident Juncture er ment å vise Natos forsvarsevne og virke avskrekkende. I henhold til Wien-dokumentet er russiske observatører invitert til å ta del.

– Vi er åpne om det vi gjør. Det er russiske observatører på denne øvelsen som på andre Nato-øvelser. Vi har brifet og gjennomgått øvelsen på det som kalles Nato-Russland-rådet, så vi ønsker å være åpne om våre øvelser for å unngå misforståelser, forklarer generalsekretær Jens Stoltenberg.

Frykter ikke ølkrise

Mandag meldte flere medier at amerikanske soldater hadde tatt grådig for seg av ølbeholdningen på Island. Reykjavik var så godt som tom for øl etter at 6000–7000 amerikanske soldater hadde tatt seg en tur på byen.

Er du redd for at det samme skal skje i Norge, og hvordan er man forberedt på å forsvare seg mot en sånn situasjon?

– Nei, jeg er ikke redd for at man kommer til å gå tom for øl. Vi har bare fått gode ord om den planleggingen som har vært og det mottaksapparatet som både sivilt og militært har satt i gang. Jeg har vært rundt hos mange av nasjonene, og de bare skryter, sier Bakke-Jensen.

En ringerunde VG har gjort viser at hverken Rena, Oppdal eller Røros er tom for øl mandag.

