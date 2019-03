DØDE: En mann i 50-årene, bosatt i en omsorgsbolig i Færder kommune i Vestfold, døde etter bad i glovarmt vann. Foto: Gisle Oddstad

Ble badet i glovarmt vann i omsorgsbolig: Fikk brannskader og døde

Mannen i 50-årene var ikke i stand til å si fra om at vannet han ble badet i, var glovarmt. Han fikk store brannskader, og døde torsdag kveld av skadene.

Politiet i Tønsberg etterforsker nå saken, som skjedde i en omsorgsbolig i Færder kommune i Vestfold søndag 24. februar.

Mannen ble badet da hendelsen skjedde, opplyser fylkeslege i Vestfold og Telemark, Jan Arne Hunnestad.

– Vi har fått melding fra politiet om at det har vært en alvorlig hendelse ved en institusjon, hvor det ble alvorlige brannskader på en av brukerne, sier Hunnestad til VG.

Mannen var, ifølge Hunnestad, ikke i stand til å gjøre fullt ut rede for seg.

– Pasienten hadde en tilstand som gjorde at han ikke var i stand til å si fra om at vannet var for varmt, sier Hunnestad.

Døde av skadene

VG har vært i kontakt med pasient- og brukerombud i Vestfold, Torunn Grinvoll, som er de pårørendes kontakt i saken.

Hun opplyser at mannen døde av skadene sent torsdag kveld.

– På vegne av de pårørende vil jeg si at dette er en dypt tragisk sak. De er veldig fortvilet, sier Grinvoll.

Politiadvokat ved Tønsberg politistasjon, Sigrun Våge, bekrefter til VG at politiet etterforsker hendelsen, som skal ha skjedd rundt klokken 10 søndag formiddag.

– Vi har ikke tatt ut noen siktelse i saken, men vi har en mistenkt, forteller Våge.

Politiet har foretatt flere avhør av ansatte på den aktuelle boenheten, i tillegg til undersøkelser på stedet.

– Med tanke på etterforskningen så henter vi inn dokumentasjon om prosedyrer for interne rutiner for gjennomføring av stell og bad, sier Våge.

ETTERFORSKES: Hendelsen er under etterforskning av politiet. Her fra Tønsberg politistasjon. Foto: Gisle Oddstad

Medarbeider tatt ut av tjeneste

Færder kommune, som er en sammenslåing av Nøtterøy og Tjøme, sier de har vært i kontakt med mannens pårørende.

– Jeg kan bekrefte at det er en mann i 50-årene som bodde i en omsorgsbolig. Han døde dessverre i går kveld. Dette er en tragisk hendelse for alle som er involvert, sier rådmann Toril Eeg.

Rådmannen forteller at medarbeideren ved boenheten er tatt ut av tjeneste.

– Den ansatte er sterkt preget av det som har skjedd og får oppfølging av arbeidsgiver og bedriftshelsetjenesten, sier Eeg.

VG har vært i kontakt med alle omsorgsboligene i Færder. De fleste benekter at hendelsen har skjedd hos dem, en har ikke besvart VGs henvendelse og den siste viser spørsmålene videre til rådmannen.

Ber om tilsynssak

Eeg forteller at saken nå sendes til fylkesmannen og at de ber om at det opprettes tilsynssak. Videre går kommunen nå gjennom hendelsesforløpet med kommuneoverlege og kvalitetsrådgiver.

– Som flere andre kommuner benytter også Færder kommune kvalitetssikrede prosedyrer knyttet til dokumentasjonssystem og kvalitetssystem. Vi har satt i gang en kartlegging i hele kommunen på temperaturer på kraner og varmtvannstanker på alle omsorgsboliger der kommunen har et driftsansvar, forteller Eeg.

Hun legger til at de gjør sitt ytterste for å støtte de pårørende og andre som bor i boligen der hendelsen fant sted, og at de skal ha et møte med de pårørende til uken.

– Dette er en helt ekstrem og forferdelig situasjon for de involverte, sier Eeg.

Også ordfører Roar Jonstang (H) beklager det som har skjedd.

– Det er en beklagelig hendelse, sier han til VG.

Vurderer tilsynssak

Fylkeslege Hunnestad sier de nå søker flere opplysninger fra politiet, for å vurdere om de skal opprette tilsynssak.

– Vi er i dialog med Sør-Øst politidistrikt, som etterforsker saken. Vi ønsker å få vite mer før vi eventuelt åpner tilsynssak. Men det er stor grad av sannsynlighet for at vi går inn i saken, sier Hunnestad.

Detaljer rundt hva som skjedde da beboeren skulle bades, er foreløpig ikke kjent.

– Hva vil dere undersøke, dersom det blir en tilsynssak?

– Vi vil se på hvilke rutiner og hvilket utstyr de har på institusjonen, og hva som har skjedd. Vi må vurdere om dette er noe helsepersonell har gjort, om det er svikt i rutiner på institusjonen, eller en kombinasjon av begge, som er årsaken til hendelsen, sier Hunnestad.

Klinikkoverlege i Prehospital klinikk på Sykehuset Vestfold, Jon Erik Steen-Hansen sier til VG at ambulansetjenesten har blitt anmodet av politiet til å utlevere dokumentasjonen de har på sin tilstedeværelse den aktuelle dagen.

I juli i fjor skjedde en lignende hendelse på Nardo Bo- og aktivitetstilbud i Trondheim. Der ble en beboer badet i vann som trolig hadde en temperatur på over 70 grader. Personen ble innlagt på Haukeland sykehus og måtte gjennomgå en hudtransplantasjon som følge av skadene.