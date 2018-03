AVVISER: Nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen fra de tillitsvalgte. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Opprør i NRK: Tillitsvalgte trakk seg i protest

Publisert: 07.03.18 16:25 Oppdatert: 07.03.18 17:34

To tillitsvalgte i NRKs nyhetsdivisjon har trukket seg fra et samarbeidsutvalg i protest mot det som ble oppfattet som en trussel fra ledelsen mot arbeidsforholdet til tillitsvalgte.

Det stormer igjen mellom ledelsen og tillitsvalgte i Nyhetsdivisjonen i NRK . Det hele skal etter det VG får opplyst ha startet for omkring fire uker siden, med en e-post hvor en tillitsvalgt skal ha bedt NRK-journalistene om eksempler på dårlig ledelse i Nyhetsdivisjonen.

To tillitsvalgte skal så ha blitt innkalt til oppvaskmøte med nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord for å forklare seg om eposten. Også personalsjefen i nyhetsdivisjonen samt ytterligere to tillitsvalgte, som sitter i samarbeidsutvalget på divisjonsnivå, skal ha vært til stede på møtet.

Under møtet skal NRKs nyhetsdirektør ha kommet med en uttalelse som ble tolket som en trussel mot de tillitsvalgtes arbeidsforhold med NRK. Nyhetsdirektøren skal ha minnet de to på at tillitsvalgte ikke er skjermet under nedbemanning:

«Det er altså ikke noe vern å være tillitsvalgt, jeg må minne om det», skal være ordlyden i nyhetsdirektørens uttalelse.

Kraftige reaksjoner

De to tillitsvalgte ble sykmeldte i etterkant av møtene, men er nå tilbake på jobb.

– Jeg kan bekrefte at jeg ble sykmeldt halvannen ukes tid som følge av disse møtene, sier klubbleder i NRKJ Dagsrevyen Berit Rekaa til VG.

Beverfjords håndtering har skapt kraftige reaksjoner blant de ansatte i Nyhetsdivisjonen. Blant annet har de to tillitsvalgte som møter ledelsen i divisjonen trukket seg fra samarbeidsutvalget med ledelsen, i protest mot det som har skjedd.

Norsk Journalistlags rundt 300 medlemmer i Nyhetsdivisjonen i NRK var onsdag formiddag samlet til et møte hvor det ble orientert om hva det betyr for de ansatte at deres to tillitsvalgte på divisjonsnivå har valgt å fratre sine verv.

Under klubbmøtet gikk man etter det VG får opplyst detaljert gjennom det omstridte møtet, og hva de tillitsvalgte mener at Beverfjord uttalte. Det ble opplyst at hun så alvorlig på saken, at den ville få konsekvenser og at tillitsvalgte ikke var skjermet under nedbemanning.

– Valgt å trekke seg

Flere som tok ordet på klubbmøtet, blant dem tillitsvalgte som var til stede på møtet med Beverfjord, beskrev uttalelsene hennes som trusler.

De tillitsvalgte skal ha fått stående applaus for sin innsats.

– Våre to tillitsvalgte som har som oppgave å møte direktøren for Nyhetsdivisjonen har selv valgt å trekke seg, bekrefter leder Richard Aune i NRKJ overfor VG.

Han ønsker ikke å kommentere hva som er bakgrunnen for at de to tillitsvalgte trekker seg fra vervene sine.

– Begrunnelsen for at de har trukket seg er kringkastingssjefen orientert med, men det vil jeg ikke kommentere offentlig, sier Aune til VG.

Han forteller at styret i NRKJ nå har startet arbeidet med å finne erstattere.

– Foreløpig har vi ikke funnet noen erstattere. Det er viktig at våre tillitsvalgte skal være sikre på at de blir behandlet på en slik måte som arbeidslivets spilleregler sier det skal være, sier Aune til VG.

Kjenner seg ikke igjen

I mellomtiden må de tillitsvalgte fra øverste nivå i fagforeningen i NRK trå til i dialogen med ledelsen for Nyhetsdivisjonen.

– Det er klart det er en alvorlig situasjon når begge våre tillitsvalgte trekker seg. Vi må løse dette i påvente av å finne erstattere, sier Aune til VG.

Laila Bakken og Eivind Molde, som er de to tillitsvalgte som har trukket seg fra vervene på divisjonsnivå, fortsetter som tillitsvalgte i redaksjonsklubbene. De ønsker ikke å kommentere avgjørelsen om å trekke seg overfor VG, men viser til NRKJ-leder Richard Aune.

Nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord sier til VG at hun ikke kjenner seg igjen i fremstillingen av saken.

– Hva kan du si om bakgrunnen for at to tillitsvalgte har valgt å trekke seg fra samarbeidsutvalget på divisjonsnivå?

– Det er beklagelig at de tillitsvalgte trekker seg. Jeg skal fremover gå mer inn i saken og snakke med de tillitsvalgte for å forstå mer av hva de reagerer på. I 2017 har NRK Nyheter vært igjennom en omfattende og nødvendig omorganisering for å møte de store endringene i medievaner og publikums forventninger. Det har gjort at mange dyktige nyhetsjournalister har vært igjennom store omstillinger med nye oppgaver og nye måter å arbeide på. Den prosessen har vært krevende for alle: medarbeidere, tillitsvalgte og ledere. Vi er avhengige av å ha et godt og konstruktivt samarbeid for å gjøre den jobben vi er satt til å gjøre. Det må vi legge en god plan for nå. Jeg er imponert over den jobben medarbeiderne i Nyhetsdivisjonen har gjort med å omstille til nye oppgaver og arbeidsflyter i ny organisering, sier nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord til VG.

– Slik jeg forstår skal bakgrunnen for at de to tillitsvalgte trekker seg fra samarbeidsutvalget være at det som ble sagt på et møte mellom deg, nyhetsdirektøren, og tillitsvalgte skal ha blitt oppfattet som en trussel mot de tillitsvalgtes arbeidsforhold med NRK. Er det noe du kjenner deg igjen i? Stemmer det at du kom med en påminnelse om at tillitsvalgte ikke er skjermet under nedbemanning?

– Jeg kjenner meg ikke igjen, men utover det kan jeg ikke kommentere interne møter i NRK, sier Beverfjord til VG.

– Kan du kommentere at to av de tillitsvalgte skal ha blitt sykmeldt i etterkant av det aktuelle møtet?

– Jeg kan ikke kommentere enkeltmedarbeideres sykemeldinger, sier Beverfjord til VG.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.