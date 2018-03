SÅ MYE PENGER: Christian Skuggen (38) og Kristin Breivik (37) forteller en fornøyd datter, Hanne (8), om alle pengene de kan få nyte godt av, når mamma og pappa blir pensjonister. Foto: Marius Simensen

Dobbelt så mange unge sparer til pensjon

Publisert: 31.03.18 08:39 Oppdatert: 31.03.18 09:58

ÅLESUND/OSLO (VG) Andelen unge som sparer til pensjon, er doblet på fem år. – Vi legger av 4000 kroner i måneden og skal da ha fire millioner kroner til pensjon om 25 år, sier ekteparet Christian Skuggen (38) og Kristin Breivik (37).

Unge mennesker har endret sparemønster og stadig flere unge legger av penger til pensjon.

Det går frem av Finans Norges årlige forbruksbarometer.

Hovedfunn

Her er hovedfunnene:

* I 2014 var det bare ni prosent av de unge mellom 18 og 29 år som svarte at de sparte til alderdommen. Fem år senere er andelen mer enn doblet; 22 prosent av de unge sier nå at de sparer til pensjonslivet.

* Den samme tendensen ser en for de mellom 30 og 39 år: Andelen som sier de sparer til alderdommen har økt fra 23 til 37 prosent fra 2014 til 2018.

* Tendensen slår også inn for de mellom 40 og 59 år. (se egen tabell).

– Dette er et gledelig trendskifte. De unge har forstått at det kan være en fordel å sikre seg litt i tillegg til folketrygden og de ordningene man får via jobben, sier Finans Norge-sjef Idar Kreutzer.

Frykt for at det offentlige svikter

Christian Skuggen og Kristin Breivik i Ålesund har bestemt seg for å ta pensjon på alvor.

– Vi frykter at det i fremtiden ikke vil være nok penger til å opprettholde den offentlige pensjonen ; vi ser jo allerede hvordan den svekkes. Derfor sparer vi 2000 kroner i måneden hver. Om 25 år skal det gi oss to millioner kroner hver i pensjon, sier Skuggen.

– Vi ser hvordan levealdersjusteringene gjør at vi må jobbe stadig lenger for å få samme nivå på pensjonen som i dag, at ordningene svekkes. Ved å sette av penger nå, så gir det oss både penger til å reise og kose oss når vi blir pensjonister – og litt større frihet til å velge når vi skal gå av, sier Breivik.

Han er tømrer og hun barne- og ungdomsarbeider ved en skole.

Fakta Om forbruksbarometeret Forbruker- og finanstrender (tidligere Norsk finansbarometer) 2018 er den ledende undersøkelsen om finansnæringens status og fremtidig utvikling og er en syndikert undersøkelse gjennomført av Kantar TNS i samarbeid med Finans Norge.

For 2018 omfatter 2034 intervju gjennomført i ukene 3 til og med 4 2018, blant befolkningen 18 år+ på Kantar TNS sitt ISO-sertifisert internettpanel som er representativt for den norske internettbefolkningen.

Tilsvarende undersøkelse har blitt gjennomført hvert år siden 2006.

Kreutzer sier pensjonssparing egentlig strider mot vår fornuft.

– Mennesket hjerne er programmert til å ønske umiddelbar nytelse. Derfor er sparing vanskelig. Vi har en tendens til å overdrive betydningen av forsakelse og undervurdere vårt forbruk. Det gjør det ekstra vanskelig å både komme i gang med, og fortsette, egen pensjonssparing.

– For en del er behovet mindre

– Nettopp på grunn av disse to faktorene, er det ekstra gledelig at tallene viser at særlig de to yngste gruppene går fra å si at de ikke skal spare til å faktisk gjøre det.

Andelen som ikke vil spare, har gått markant ned, fra 50 prosent i 2014 til 38 prosent i 2018 for de yngste. At andelen som svarer «nei» grovt sett er i overkant av en tredel av de spurte i alle aldersklasser, er ikke så underlig: Mange har fortsatt en meget god tjenestepensjon. For dem vil behovet være mindre, sier han og legger til:

– Vi har alle meget gode velferdsordninger i Norge, både gjennom folketrygden og pensjonssystemet via arbeidsgiver. Men det at vi ser en tydelig utvikling der mange går fra å si at de ikke sparer eller planlegger å spare til å si «jeg sparer», betyr at stadig flere innser at det kan være klokt å spare i tillegg til disse ordningene. Det er bra for den enkelte, men det er også bra for samfunnet at vi setter oss selv i stand til å takle pensjonstilværelsen med en god økonomi.

To hovedårsaker

Han fremholder at vi i stadig større grad går over til et individualisert system for tjenestepensjon og at det er to hovedårsaker til økt sparing:

– Levealdersjusteringen av folketrygden gjør at folk må stå lenger i jobb. Mange ønsker nok å spare for å ha større frihet til å velge når de skal gå av – og at de sikrer seg selv. Det du gjør i dag, får betydning for når du kan gå av med pensjon og med hvilken økonomi.

– Den andre årsaken som har bidratt, er den nye IPS-ordningen .

De siste fem-seks årene er det innbetalt om lag 250 millioner kroner årlig til pensjonssparing i livselskapene. I fjor ble det bare i de to siste månedene (ordningen ble innført 1. november) innbetalt 800 millioner til sparing i ny IPS. Dette er bare hos livselskapene. Samlet viser tallene at over 64.000 nå har plassert 1,5 milliarder kroner i IPS.

Kvinner har ekstra grunn til å spare til pensjon. De får atskillig mindre i pensjon enn menn .

– Ikke bare en tur til butikken

I Ålesund har de fått hjelp til å spare: Skuggen sier de har overlatt alt til banken sin.

– Vi fikk hjelp av banken til å sette opp en pensjonsspareavtale. Det er en kombinasjon av fond og aksjer. Vi har i tillegg en egen sparekonto, sier han og legger leende til:

– Så får vi håpe at to millioner kroner om 25 år holder til turer til utlandet og ikke bare en tur i butikken.