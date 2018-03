KRITISERER: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener Arbeiderpartiet bør snu om Acer. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Full rødgrønn splid om EUs energipakke

NTB

Publisert: 21.03.18 07:26

Det er uforståelig at Ap stoler mer på Frp og Høyre enn fagbevegelsen, AUF, egne fylkeslag og flertallet av partiets ordførere i Acer-saken, tordner Sp-lederen.

– Dette viser at Ap er på ville veier. Og det i en kjernesak for partiet, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Tross sterk splittelse internt sikrer Ap regjeringen flertall for at Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer. Saken behandles i Stortinget torsdag.

Vedum beskriver Aps støtte til pakken som en «misforstått EU-lojalitet» og anklager alliansepartneren for å behandle saken «helt uansvarlig».

– Når de berørte kjernetroppene er de som reagerer høyest, bør Ap snu. De har ett døgn på seg, fremholder Sp-lederen.

– Kjempesuksess

Vedum mener norsk nasjonal kontroll over energiressursene har vært en kjempesuksess og sikret energi til norsk industri. Han viser til at de rødgrønne partiene tradisjonelt har stått sammen mot partiet Høyre i energipolitikken.

– At Ap da velger å lytte mer til Frp og Høyre i denne saken enn til hele den alliansen som har stått for å ha en nasjonal energipolitikk, er uforståelig, sier han.

Sp-lederen håper Ap vil bruke sitt gruppemøte onsdag til å gjøre en ny vurdering av saken. Han viser til at Sp har lagt inn et forslag som er i tråd med LOs ønske om å utsette saken til mer av EUs fremtidige energipolitikk er klar.

En grunnleggende frykt blant Acer-motstanderne er at både byrået og den nasjonale reguleringsmyndigheten REM etter hvert vil få utvidet sine fullmakter.

– Vi har sett det på område etter område at EØS-avtalen er blitt mer omfattende. All erfaring tilsier at disse organene får mer og mer makt over tid, sier Vedum, som viser til alkohol-, distrikts- og finanspolitikken.

Ga grønt lys

Aps stortingsgruppe ga tirsdag grønt lys til energipakken, men etter det NTB kjenner til, var gruppen delt omtrent på midten i spørsmålet. Like etter avga energi- og miljøkomiteen sin innstilling.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes pekte mandag på at innstillingen synliggjør at de åtte absolutte kravene fra Ap-landsstyret ikke er oppfylt.

– Vedtaket slår ettertrykkelig fast at erfaringene med de to kablene som nå bygges, skal gjennomgås før nye utenlandsforbindelser kan vurderes. Det skjer ikke når stortingsflertallet nå gir grønt lys til North Connect, sier Moxnes, og sikter til den 650 kilometer lange kabelen som er planlagt mellom Norge og Skottland.

Vedum er enig.

– Det Ap nå har gjort, er å sette et godkjentstempel på North Connect, konstaterer han.

MDG slutter opp om energipakken av hensyn til klimaet, mens SV i likhet med Rødt og Sp går imot.

Eide: Tre klare krav

Høyres Tina Bru viser til at Norge gjennom samarbeidet med EU bidrar til å akselerere overgangen fra forurensende kull til ren, fornybar energi. Frps Terje Halleland slår fast at norske energiressurser fortsatt skal være på norske hender, og at makten til den norske reguleringsmyndigheten RME er tydelig avgrenset.

Ap energipolitiske talsperson Espen Barth Eide avviser påstandene om at avtalen med regjeringspartiene bryter med landsstyrets vedtak.

– Dersom North Connect skulle bli bygd, så vil tre klare krav måtte innfris først: At Statnett eier og drifter kabelen, at den er samfunnsøkonomisk lønnsom og at man først høster erfaringer fra de to andre kablene, sier han til NTB.

