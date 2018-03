Det ble kaotiske forhold da mange mennesker skulle ta seg ned fra Holmenkollen etter verdenscuprennet i langrenn lørdag 10. mars. Tirsdag var arrangøren i «oppvaskmøte» med Oslo kommune. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Holmenkollen-bråket: – Dårlig slusing og kommunikasjon

NTB

Publisert: 20.03.18 16:55

Oslo kommune og Holmenkollen Skifestival har i et «oppvaskmøte» konkludert med at dårlig slusing og kommunikasjon var hovedproblemet under skifesthelgen.

Det ble totalt kaos under Holmenkollen Skifestival lørdag 10. mars da publikum i titusenvis forlot området etter femmila. I kaoset som fulgte, rev folk ned gjerder og sloss med både hverandre og politiet. Flere hundre mennesker ble behandlet av Oslo Røde Kors for alkoholrelaterte skader.

På et møte mellom Oslo kommune og skifestivalen tirsdag ble det konkludert med at dårlig slusing var hovedproblemet til festivalen den aktuelle helgen, ifølge NRK .

– Når folk er beruset og har utagerende oppførsel, sliter vi med å få folk i rekker, og til å gå der de skal gå, sier Kristin Vestgren Sæterøy til kanalen.

Kultur- og idrettsbyråd Rina Mariann Hansen i Oslo påpeker at det ikke bare er viktig å se på hvordan folk sluses til de forskjellige T-banestasjonene, men også å kartlegge alternative veier ut av området.

– Det å sluse folk riktig vei ut av Marka er et ansvar som arrangøren skal ta, og som jeg opplever at de nå tar, sier hun.

Skifestivalen tar også selvkritikk på eget kommunikasjonsarbeid. Sæterøy opplyser at festivalen nå skal gjennomgå alle sine prosesser.