Siv Jensen om Sandbergs brudd på rutinene: – Bør ikke skje igjen

Publisert: 03.08.18 23:17 Oppdatert: 03.08.18 23:33

INNENRIKS 2018-08-03T21:17:06Z

Frp-leder Siv Jensen sier hun er glad for at Sandberg har beklaget at han brøt rutinene da han reiste til Iran, men understreker at reglene må overholdes.

– Det er altså lov å gjøre feil, og den feilen han har begått er ikke å være på ferie, men det er å ikke varsle om det på forhånd og at han tok med seg telefonen sin. Jeg er veldig glad for at han har vært tydelig på at det burde han ikke gjort, det er brudd på rutinene. Vi har klare rutiner i regjeringen og er opptatt av sikkerhet. Det at han har erkjent dette er veldig bra, og det bør heller ikke skje igjen, sier Siv Jensen til VG som møter henne på Blinkfestivalen fredag kveld.

På spørsmål om hun har tillit til Sandberg som nestleder i partiet, svarer Jensen at det er landsmøtet som velger partiets ledelse, henne inkludert.

– Jeg regner med at partiet har tillit til ledelsen sin, sier hun.

Det har stormet rundt Frp-nestleder Per Sandberg , etter at han ikke hadde informert Statsministerens kontor om Iran-ferien han var på sammen med kjæresten Bahareh Letnes (28), som flyktet til Norge på 2000-tallet.

Han tok også med seg sin egen jobbtelefon, noe PST fraråder statsråder mot å gjøre.

Sandberg har siden beklaget at han tok for lett på varsling og det å bruke jobbtelefonen, og sagt at han ikke skulle tatt telefonen med seg.

– Vi er et samlet parti

Sandbergs Iran-tur har ikke bare utløst kritikk fra sikkerhetseksperter, og skriftlige spørsmål på Stortinget . Det har også skapt storm internt i partiet at Sandberg har omtalt det han har opplevd på ferien positivt, og anbefalt Iran som feriemål.

– Den (kritikken, journ.anm.) har jo nå forstummet helt. Per Sandberg la ut en veldig klar beskjed om hva han mente, ikke minst om styresettet i Iran. Det har gjort at mange har gått ut og uttrykt lettelse for det. Vi er et samlet parti som er opptatte av å bekjempe den typen styresett, sier Jensen.

I et intervju med NRK torsdag sa stortingsrepresentant Mazyar Keshvari (Frp) at han er sint, såret og opprørt over Per Sandbergs omtale av Iran.

«Vi kan ikke la være å si tydelig og klart ifra at forsøk på hvitvasking, omgang og bagatellisering av et av verdens verste islamistiske terrorregimer som driver aktivt med statsterrorisme, ikke vil bli tolerert», skrev han i et åpent Facebook-innlegg .

I ettertid har Sandberg presisert at han er kritisk til regimet. Etter dette har Keshvari sagt til NTB at det er lov å gjøre feil, og at han er glad for at Sandberg nå klart tar avstand fra regimet, og slår fast at partiets tydelige linje og politikk fortsatt gjelder.

Sandberg omtalte også kritikken i NRKs dagsnytt 18 fredag:

– Jeg forstår at den oppfatningen kan komme fra min Facebook-status. Iran er et flott land og har et flott folk, men de har et helvetes regime, sa han.

Også Frps Christian Tybring Gjedde har vært kritisk, og ment at Sandberg uttaler seg på en måte som ikke er i tråd med Frps politikk.

Han sa fredag sagt til NTB at Erna Solberg bør vurdere Sandbergs rolle i regjeringen. Til Aftenposten sa han onsdag at han mener saken er altfor alvorlig til å gjøre den til en intern uenighet i FrP, men bør vurderes av Statsministerens kontor.

– Regjeringen er opptatt av sikkerhet

Siv Jensen mener Sandbergs har oppklart hva han mener om regimet i Iran:

– Han snakker om landet, om innbyggerne, og samtidig legger han til at de er utsatt for et tyranni, et styresett som undertrykker dem, som ikke legger til rette for likebehandling av kvinner og menn, som praktiserer dødsstraff. Det er klart at det er et lerret som tar lang tid å bleke, men som vi må kjempe for hver eneste dag gjennom våre ytringer, sier hun.

– Er det det Per Sandberg gjør? Er det det han er opptatt av som politiker?

– Det har han vært opptatt av så lenge han har vært politiker – å bekjempe radikal islamisme, sharialover og sånne ting. Det er nettopp det det iranske prestestyret står for som jeg mener vi må bekjempe og ta til orde mot så ofte vi kan, sier Jensen.

På spørsmål om Sandbergs brudd på sikkerhetsrutiner, svarer hun at regjeringen er svært opptatt av sikkerhet og tar det på største alvor.

– Vi har derfor klare, tydelige regler som vi må overholde

– Vil dette få konsekvenser for Sandbergs reisevirksomhet fremover?

– Jeg tenker at alle som reiser mens de er statsråder må tenke grundig igjennom, ta de nødvendige forbehold, ta sikkerhetsvurderinger der det er nødvendig, og det gjør vi stort sett. Han har beklaget denne hendelsen og det er jeg glad for, sier hun.