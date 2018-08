Syv branner på to uker på Bryne – mistenker at flere er påsatt

Publisert: 04.08.18 18:45

INNENRIKS 2018-08-04T16:45:39Z

Beboere er bekymret etter at en syvende brann oppsto i Rosseland-området på Bryne, nå kaller politiet inn ekstra ansatte.

Natt til 23. juli mottok politiet i Sørvest i løpet av én time meldinger om fem branner på Bryne i Rogaland.

Politiet mistenkte at brannene var påsatt.

Natt til fredag 3. august oppsto nok en brann i samme nærområde. Da nødetatene kom til brannstedet var huset overtent. Det var en stund fare for spredning og de nærliggende husene ble evakuert, meldte politiet i Sørvest på Twitter .

Nå har politiet besluttet å kalle inn flere ansatte for å patruljere i nabolaget, ifølge Stavanger Aftenblad .

Naboer er bekymret

Inge Bjørnsen bor like ved huset som brant natt til fredag. Han sier til avisen at flere av naboene er bekymret for sin egen sikkerhet.

– Jeg snakket med noen som vil installere lys med bevegelsessensor nær søppeldunkene, så de kan skremme de som setter fyr på dem, forteller han.

Han forteller at han ble vekket i 03-tiden av kona, som hørte sildrende vann. Da de kikket ut vinduet så de brannvesenet i full gang med slukningsarbeid nedi gaten.

Patruljerer nabolaget

Politioverbetjent Morten Slettebø ved Jæren lensmannskontor opplyser at politiet nå vil begynne å patruljere i nabolaget. De patruljerende vil foreta rundspørring, og kommer til å fortsette med dette gjennom helgen.

– Vi har fått inn ekstra hjelp fra ansatte som har fri, så vi kan finne ut hva som har skjedd. Vi skal snakke med naboer i dag for å se om det er noen som har sett noe, sier Slettebø til Stavanger Aftenblad .

Politioverbetjenten sier det fortsatt er for tidlig å si om brannen natt til fredag er påsatt eller ikke, men at politiet ser på brannen i sammenheng med de andre brannene, hvor søppeldunker har blitt påtent i flere tilfeller.

Ifølge Jærbladet har politiet foreløpig ingen mistenkte i brannsakene.