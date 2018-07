SIER NEI: FrPs stortingsrepresentant Bård Hoksrud er skeptisk til at Norge stiller krav til førerkort for vannscootere. Her er politikeren avbildet i forbindelse med et arrangement med Norges Vannscooterforbund i 2017. Foto: Aas, Vegard M. / NTB scanpix

Hoksrud skeptisk til førerkort for vannscooter

Etter to dødsulykker på få dager er det flere som ber om at det innføres førerkort for vannscooter. Frps Bård Hoksrud er skeptisk.

Stortingsrepresentanten er blitt kjent som en slags vannscooter-talsmann i Frp. Han har lenge uttrykt seg positivt til fartøyet, som han selv har latt seg avbilde på.

– Jeg er litt skeptisk til å bare hoppe på et nytt forslag nå. Jeg tror vi må se på hva ulykkene skyldes. Nå skal Statens havarikommisjon for transport gå gjennom de to vannscooterulykkene. De skal også se på andre ulykker og på årsakene, sa Hoksrud da han møtte KrFs Olaug Bollestad til debatt om forslaget på TV 2 Nyhetskanalen .

Bollestad mener at man må se til Danmark, hvor det er innført en sertifikatordning etter tidligere dødsulykker.

– Vi må ta grep. Spesielt på vannscooter, men også på riber og andre fartøy som gir stor fart, sier hun.

Hun viser til at man allerede krever førerkort i Norge for mopeder og lette kjøretøy som har samme fart på vei.

– Det skulle bare mangle at vi hadde de samme ferdighetskravene når man skal ferdes på sjøen, sier hun til TV 2.

– Vi vet hva dette er. Det er stor energi, som skaper store skader. Da mener jeg det krever stor opplæring.

Støtter forslaget

Redningsselskapet har blant annet tatt til orde for et høyhastighetssertifikat, hvor fartøyene med høyest fart reguleres av en sertifikatordning.

Leder Christian Hammernes i Norges Vannscooterforbund og støtter oppfordringen fra skipper Knut Johansen i Redningsselskapet om å innføre førerkort for kjøretøyet:

– Ekstra krav til opplæring er helt i tråd med hva vi anbefaler, sier Christian Hammernes.

– Jeg ser mye tullekjøring. Når du kjører en stor vannscooter med høy hastighet, bør du vite hva du gjør, både for din egen del og for andre sin del. Det store problemet er farten. Du blir lett kastet av en vannscooter i bølgene. Holder du høy fart, slår du deg kraftig når du treffer vannflaten, sier skipperen i Redningsselskapet til Stavanger Aftenblad.

Uttalelsen fra Johansen kommer dagen etter at tidligere skiløper Vibeke Skofterud (38) omkom i en vannscooterulykke i Arendal . Et par dager tidligere mistet en 16 år gammel gutt livet da en vannscooter kolliderte med en båt utenfor Lyngdal.

Tre ulykker

Så langt i år har redningsskøytene hatt åtte oppdrag hvor vannscooter var involvert. Siden 2014 har det vært tre dødsulykker med kjøretøyet i Norge, ifølge Sjøfartsdirektoratet.

Danmark innførte krav om førerkort for å kjøre vannscooter i fjor, da to kvinner døde etter at båten deres ble påkjørt av en vannscooter i høy fart. Nå er det registreringsplikt, forsikringsplikt og økte bøter i landet, samt kampanjer rettet mot unge om hvor farlig vannscooterkjøring kan være.

Skipper Knut Johansen i Redningsselskapet mener Norge bør gjøre som Danmark og innføre eget førerkort for vannscooter. Han understreker at han ikke uttaler seg på vegne av Redningsselskapet.

Lederen i Norges Vannscooterforbund støtter skipperen. Han mener Norge bør innføre et eget førerkort for kjøretøy under fire meter.

– Oppfatter du at det er mye «tullekjøring» på vannscootere?

– Nei. Det er noen som tullekjører, men de aller fleste kjører den mer eller mindre som en båt. Vannscootere er jo laget for aktiv bruk, samtidig som det er viktig å poengtere at det finnes lovverk mot «bajaskjøring». Det er ikke tillatt, med mindre man er helt sikker på at man har trygge rammer rundt seg, sier Hammernes.

Han viser blant annet til restriksjoner mot vannscootere i områder der bading pågår.

– Da kan man kjøre i maks 5 knop og ha en avstand på minimum 50 meter.

Hammernes fortviler over det han mener er et negativt fokus som er rettet mot vannscootere.

– Det er langt flere andre kjøretøy som kjører raskere enn vannscootere. Man har for eksempel RIB-båter og store cabincruisere som går mye raskere. Vannscootere kan kjøre i 60–65 knop, mens man har båter som kan gå i 130 knop.

Lederen i forbundet mener vannscooter er et tryggere kjøretøy enn enkelte båter.

– I utgangspunktet er det tryggere å kjøre vannscooter, men det er ikke vannscooteren i seg selv som kjører, det er føreren. Det handler om både holdning og opplæring av båtførere generelt.

Færre vannscootere solgt

I fjor ble vannscooter likestilt med andre fritidsfartøy. Det betyr at de i utgangspunktet kan brukes på lik linje med båter i de fleste områder i Norge.

Det finnes likevel lokale regler for bruk av vannscooter, ettersom kommunene selv kan bestemme egne begrensninger for bruk og fart i sjøområder, elver og innsjøer.

Fra 2013 til 2017 ble det importert oppimot 16.000 vannscootere til Norge. Etter likestillingen med fritidsbåter i fjor, har det ikke akkurat vært noen eksplosjon av salget:

– Salget droppet med 100–200 scootere, til tross for likestillingen i fjor. Jeg tror at de som vil ha vannscootere, stort sett allerede har kjøpt det, mener lederen i Norges Vannscooterforbund.