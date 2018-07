DØD: Den kjente advokaten Tor Erling Staff døde søndag 85 år gammel. Bildet er tatt i forbindelse med et intervju i VG Helg i 2013. Foto: Janne Møller-Hansen

Advokat Tor Erling Staff (85) er død

Publisert: 22.07.18

Den profilerte forsvarsadvokaten sovnet stille inn på Smestad sykehjem søndag.

– Jeg kan bekrefte at Tor Erling sovnet inn for ikke lenge siden på Smestadhjemmet, opplyser et familiemedlem til VG.

– Han rundet 85 i februar og da var han på Smestadhjemmet. Der har han vært i et års tid og han har vært tiltagende dårlig.

Staff har i den siste tiden hatt et snev av Parkinson og er blitt medisinert for det, opplyser familien.

Han etterlater seg to sønner fra sitt ekteskap med Hilde Børresen. 72 år gammel inngikk han sommeren 2005 partnerskap med en mann .

Tor Erling Staff er kjent gjennom sitt virke som høyesterettsadvokat, og er tidligere omtalt som en av Norges mest frittalende og profilerte jurister.

Han er blant annet kjent for å ha vært forsvarer i Benjamin-saken i 2001 , Sakene mot Varg Vigernes i 2003 og Bumerangsakene i Bergen.

I 2000 gikk han inn i en pågående gisselsituasjon i en barnehage , etter at gisseltageren ba om å få Staff inn for å forhandle.

Frittalende

Han ble cand. jurist i 1958 og utdannet seg senere i USA. Han ble høyesterettsadvokat i 1967, og var direktør for Den norske Forleggerforening mellom 1966 og 1970, ifølge NRK .

I 2008 ble han i en kort periode forsvarer for «Lommemannen», og skapte debatt etter en uttalelse om alvorligheten i saken .

I et intervju i spalten «Hva livet har lært med» med VG Helg i 2013 sa han at han følgende om å være frittalende:

«Jeg har snakket for fri narkotika, pornografi, prostitusjon – ja, det meste som har vært kontroversielt. Det har aldri vært vanskelig. Jeg har tvert imot elsket det ».

I flere portrettintervjuer brukte han benevnelsen «djevelens advokat» om seg selv. Det var denne hjelpen nynazister, pedofile, drapsmenn, voldsmenn og pornografer trengte, skriver NTB.

– Jeg tok disse sakene fordi de trengte en forsvarer. De trengte meg! De var fordømt. Og preget av det. Dem vi forakter og ser ned på. Dem ingen forstår og ingen vil bistå. Overfor dem fikk jeg anledning til å utfolde meg. Det er de mest takknemlige sakene jeg har hatt, sa den 81 år gamle Tor Erling Staff i et intervju med Aftenposten i 2014.

2013: – Takknemlig for livet

Om det å bli gammel sa han at alt i livet ble nytt for ham:

«Det er et verdifullt liv hvor jeg tar meg tid til detaljene og oppfatter alt rundt meg på en mer tilstedeværende måte. Barna som leker og tuller – de er jo fenomenalt morsomme. Naturen som forandrer seg med årstidene, det glade livet i sentrum av Oslo. Verden er et vakkert sted, og livet er en berikelse. Tidligere var jeg så opptatt, alt gikk så fort og jeg la ikke merke til detaljene», sa han til VG.

På spørsmål om hva han ville gjort om han fikk leve livet på nytt sa han følgende:

– Da ville jeg levd det som Tor Erling Staff. Jeg håper ikke du opplever meg som selvgod. Det handler om at jeg er takknemlig for livet jeg har fått leve.

Minnes av venner

– Han var en fabelaktig viktig samfunnsdebattant, sier Per Ståle Lønning til VG.

Per Ståle og Tor Erling jobbet sammen i programmet Lønning og Staff på TV 2 på 90-tallet.

– Han var veldig snill, omsorgsfull og bak det vi gjorde med galskap i studio og stilen, så var det fra hans side med et veldig stort glimt i øyet. Det er den tiden jeg har jobbet i TV, så var årene med Tor Erling det beste. Han var rett og slett et høydepunkt å bli venn med, sier Lønning.