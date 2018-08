SNU: Ap-leder Jonas Gahr Støre mener sammenslåingen av Troms og Finnmark bør snus. Foto: Maria Holm Simonsen (Folkebladet)

Lukker ikke døren for å skrote Viken

SENJA (VG) Sammenslåingen av Troms og Finnmark bør stoppes, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han vil ikke avvise at andre tvangssammenslåinger bør vurderes på nytt.

Sp, Rødt og SV vil ha omkamp om Viken , som skal bestå av Akershus, Østfold og Buskerud. Får de med seg Ap og KrF, har de flertall for å reversere sammenslåingen.

– Vi har ikke behandlet i vår gruppe at vi skal gå inn og stemme over de andre regionene på ny. Hvis KrF skulle komme frem til at de vil se hele reformen i et nytt lys etter at oppgavene er lagt frem, så er det en ny situasjon i Stortinget som vi kommer til å vurdere, sier Jonas Gahr Støre .

Når det kommer til sammenslåingen mellom Troms og Finnmark , er Ap-lederen langt klarere. De vil sammen med Rødt og SV støtte Sps forslag om å skrote den . KrF i vippeposisjon holder det åpent, og legger det på de nye oppgavene til regionene som skal komme den 15. oktober.

– Stortingsvedtak skal følges

VG møter Støre på på Husøy på Senja, der han skal debattere fiskeripolitikk og fylkessammenslåing med statsministeren. Prosessen med å slå sammen Troms og Finnmark er fastlåst, og Finnmark nekter å delta i sammenslåingsarbeidet, mens Troms ikke vil fortsette uten Finnmark.

– Er det ansvarlig å signalisere at et stortingsvedtak ikke skal følges?

– Stortingsvedtak skal følges, sier Støre.

Likevel mener han Finnmark er en spesiell sak.

– Det viktige for meg har vært at Finnmark blir sett og forstått i norske fellesskapet, at vi tar hensyn til historie og geografi på grensen mot Russland, og den særlige betydningen av at norsk myndigheter, enten det er stat eller region, har legitimitet.

Slår tilbake mot kritikken

Den siste uken har Ap-leder Jonas Gahr Støre fått kraftig kritikk for å ville stoppe tvangssammenslången av Troms og Finnmark, som er vedtatt i Stortinget av H, Frp, V og KrF. Høyres Henrik Asheim har sagt at Ap ikke er et ansvarlig styringsparti.

– Dette er høyresidens mantra i alle saker, og en del av et spill jeg trekker på skuldrene av. Høyre har ansvar for usikkerheten som har oppstått. Arbeiderpartiet har sagt fra om at vi er mot tvang og stemt deretter, men har kommet i mindretall. Da er det flertallet som har ansvaret, slår Støre tilbake.

– Høyre som styringsparti viser frem blandede kvaliteter i måten de gjennomfører en reform i Norge, som krever helt annen forberedelse og rekkefølge for å lykkes.

– Vilkårlig struktur

Støre har tidligere kallt regionreformen et makkverk.

– Man begynner med en struktur som er ganske vilkårlig, der noen fylker blir urørt. Det blir veldig fokus på hva en nedre grense skal være, mens man har Viken på 1,2 millioner innbyggere. Og alt dette skjer før regionene vet hvilke oppgaver de skal løse.

Han mener regjeringen skaper usikkerhet ved å sette sammenslåingen mellom Troms og Finnmark på vent.

– Du kritiserer regjeringen, men skaper ikke KrF usikkerhet ved å ikke ta standpunkt?

– Det vil jeg egentlig ikke si, fordi det KrF nå trekker konklusjonen av er svakheten som følger av at oppgavene kommer etter strukturen i en strukturreform med store svakheter. Det opplever jeg at KrF har sagt fra starten av.

Arbeiderpartiet prøvde å endre fylkesgrensene selv, da de satt i regjering med SV og Senterpartiet. Det fikk de ikke til.

– Er det kanskje nødvendig å inngå kompromisser?

– Det må til i slike prosesser – men spørsmålet er om tvang er løsningen. Vi er mot tvang. Når du skal gjennomføre Viken med 1,2 millioner og det er motstand fra alle tre fylker er det et svakt utgangspunkt for å få enhetene til å fungere godt. Men vi bestrider ikke at et vedtak i stortinget skal følges opp.

– Varsko for regjeringen

SV mener både Troms og Finnmark og Viken-regionen bør få mulighet til å stoppe sammenslåingene, dersom de ønsker det.

– Vi er for å overføre makt til regionene, men jeg mener du kan gjøre det med ulike størrelser på fylkene. Vi vil ikke stoppe alt arbeidet med regionreform, men vi vil stoppe tvangssammenslåingene. Frustrasjonen, ikke minst her i Nord-Norge, bør være et alvorlig varsko til regjeringen, sier SV-leder, Audun Lysbakken.

Han mener slett ikke det er uansvarlig å vurdere tvangssammenslåingene på nytt, selv om de tidligere er vedtatt av Stortinget.

– Flertallet bestemmer, sånn er det i et demokrati. Det er for meg en absurd påstand at det skulle være dårlig parlamentarisk skikk å jobbe for flertall for sitt syn. Regjeirngen kan ikke kreve at vi skal sitte stille og akseptere politikk vi er imot.