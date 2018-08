Politiet: Sunniva (13) kan ha vært et tilfeldig offer

Publisert: 01.08.18 10:31 Oppdatert: 01.08.18 12:14

INNENRIKS 2018-08-01T08:31:44Z

JÆREN (VG) Politiet har flere teorier om hva som er årsaken til at 13 år gamle Sunniva Ødegård ble drept. En av dem er at hun kan ha vært et tilfeldig offer.

Det opplyser etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl til VG.

Politiet har tidligere i dag bekreftet overfor VG at den foreløpige obduksjonsrapporten slår fast at 13 år gamle Sunniva Ødegård ble drept.

Sunniva Ødegård ble funnet død i Varhaug i Rogaland natt til mandag. Dagen etter ble en 17 år gammel gutt siktet for drap.

Ifølge politiet er ikke noe som tyder på at den siktede 17-åringen og Sunniva Ødegård var i samme omgangskrets.

Onsdag skal den siktede 17-åringen inn til nytt avhør hos politiet. Denne gangen skal han konfronteres med funnene i obduksjonsrapporten, ifølge NTB.

Sperret av kjeller og containere

Onsdag formiddag rykket politiet ut med blålys til Varhaug sentrum i forbindelse med drapsetterforskningen.

To containere og en kjeller er sperret av. Ifølge politiet skal det dreie seg om sikring av spor i forbindelse med etterforskningen av drapet på Sunniva Ødegård (13).

– Etterforskningen bringer inn mye informasjon. I en slik sak kan det være ting som har blitt forsøkt fjernet. Vi har blitt gjort oppmerksomme på at det er containere som står der nede, og de tømmes av til. For å unngå at vi mister noe som er av interesse for oss, så gjør vi dette, sier etterforskningslederen.

800 meter fra funnstedet

De aktuelle containerne står på en parkeringsplass mellom en Esso-stasjon og et handlesenter, som blant annet har en Spar-butikk. VGs reporter på stedet opplyser også at politiet har hentet ut to søppelbøtter med Spar-logo.

Det er også gjort observasjoner av at to søppelposer er hentet ut av bøttene.

Matvarebutikken ligger 800 meter fra området der 13 år gamle Sunniva Ødegård ble funnet død natt til mandag.

En trapp som fører ned til kjelleren av matvarebutikken er også sperret av og plombert.

Ba om sperringene

Etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl opplyser at sikringen av containerne er gjort basert på informasjon de har fått i løpet av den to dager lange etterforskningen.

På spørsmål fra VGTVs reporter om hvorvidt sperringene i Varhaug sentrum har med mulig beslaglegging av mulig drapsvåpen å gjøre, ønsker ikke Dahl å kommentere dette.

Etterforskningslederen viser samtidig til at 17-åringen ikke har erkjent det han er siktet for.

Dahl ønsker ikke å kommentere hvorvidt 13 år gamle Sunniva Ødegård kan ha vært et tilfeldig offer.

Etterforskningen pågår fortsatt for fullt og flere vitneavhør er planlagt.

I løpet av dagen håper også politiet å få et nytt avhør med den siktede.

Det avsperrede kjellerrommet ser ut til å være et lager, med bøtter, presenning og byggematerialer.

En Spar-ansatt ønsker ikke å svare på VGs spørsmål om hva som befinner seg i kjelleren, eller hva de har fått beskjed av politiet om å hente ut.

– Det har med den pågående drapsetterforskningen å gjøre, men jeg kan ikke gi noen flere detaljer utover det, sier operasjonsleder Irene Ragnhildstveit i Sør-Vest politidistrikt til VG om containerne som er sperret av og bruk av blålys.

Så langt er det kjent at den siktede 17-åringen er en norsk statsborger bosatt i Varhaug. Etter det VG kjenner til har nettopp sluttet i jobben sin fordi han skulle begynne på skole. Ifølge venner skal han ha havnet på skråplanet de siste par årene.