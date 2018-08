Solberg om Sandbergs Iran-ferie: – Brudd på regelverket

Publisert: 01.08.18 11:10 Oppdatert: 01.08.18 12:39

INNENRIKS 2018-08-01T09:10:59Z

EKEBERGSLETTA (VG) At fiskeriminister Per Sandberg ikke ga beskjed på forhånd om sin Iran-ferie, er et brudd på regelverket, sier statsminister Erna Solberg.

Den siste uken har Sandberg fått kritikk for at han ikke hadde informert Statsministerens kontor om Iran-ferien han var på sammen med kjæresten Bahareh Letnes.

Relasjonen ble kjent for noen uker siden, og i går kveld bekreftet Sandberg at de er kjærester.

– Jeg har snakket med Sandberg. Han reiste til Iran på et tidspunkt før han hadde rapportert om det til Statsministerens kontor. Først på sin dag to ga han beskjed om at han var i Iran. Det er et brudd på det regelverket, sier Erna Solberg , som møtte pressen under Norway Cup onsdag.

Hun legger til at det var mulig å være i kontakt med Sandberg mens han var i Iran.

– Sandberg har forstått at det var et brudd. Utover dette er det ingenting med hans reise som forandrer Norges forhold til Iran, fortsetter hun.

Solberg sier at hun fortsatt har tillit til fiskeriministeren, og at det er lov å gjøre feil.

– Skulle meldt fra før han reiste

På spørsmål om Sandberg kunne ha håndtert situasjonen bedre, svarer statsministeren:

– Det er ingen tvil om at han skulle ha meldt fra før han reiste til Iran, og gitt oss beskjed om det.

Solberg sier videre at Sandberg har vært på en privat reise.

– Man er alltid statsråd, men på denne ferien har han ikke utført noe statsrådsarbeid, og det har vært en helt privat reise. Men han skal altså melde fra før han reiser, og det har han innrømmet at han burde ha gjort.

Opprinnelige ferieplaner ble kansellert

Sandberg sa mandag til Dagsnytt18 at Iran-turen ble tatt på sparket etter at hans opprinnelige ferieplaner gikk i vasken.

– Det er riktig at jeg hadde planer om å reise til Tyrkia, men alle mine ferieplaner ble pulverisert denne sommeren av andre årsaker. Derfor måtte jeg finne på noe annet, og bestemte meg for å reise på privat på ferie til Iran, sier Sandberg til VG.

– Jeg hadde rapportert inn mine opprinnelige ferieplaner, men de ble altså kansellert. Den private ferieturen til Iran var en reise jeg tok på sparket. Det angrer jeg ikke på. Iran er et fantastisk ferieland som jeg absolutt anbefaler.

Statsministerens kontor og Utenriksdepartementet ble først klar over Sandbergs Iran-tur etter at iranske myndigheter tok kontakt med den norske ambassaden i Teheran, med forespørsel om å møte statsråden på hans private reise.

– Ja, dette er opptakten til at saken ble kjent for ambassaden i Iran og deretter departementet, sier Frode Overland Andersen, kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet.

– Varslet dagen etter ankomst

Dette strider imot retningslinjene til regjeringen, som sier at «det er viktig at Statsministerens kontor til enhver tid vet hvor regjeringens medlemmer befinner seg. Alle fravær fra Oslo skal meldes til Statsministerens kontor, regjeringsrådens forværelse».

– Jeg varslet selv departementet dagen etter ankomst, og Statsministerens kontor dagen derpå, sier Sandberg til VG.

Han avviser at han har hatt møter med iranske myndigheter, næringsliv eller organisasjoner på sin reise.

– Jeg søkte om ordinært turistvisum på nett. I Iran møtte jeg det jeg absolutt vil kalle folk flest. Jeg har altså ikke hatt noen som helst møter med offentlige personer eller næringsliv. Dette var en ren privat feriereise med alt det innebærer. Selvsagt betalte jeg selv for min private feriereise., sier Sandberg.

Ble hentet av regjeringsbil

Sandberg bekrefter at han ble hentet av en regjeringsbil da han ankom Gardermoen, og at han hadde med seg jobbtelefonen sin.

Telefonen hans undersøkes nå av PST.

– Det er ulik praksis i de ulike departementene, om hvem som tar med seg telefoner og ikke. Statsministerens kontor tar ikke med seg telefoner til land vi vet driver med en del elektronisk avlytting, sier Solberg.

– Samarbeider mer med landet

Sandberg har også fått kritikk for sin fremsnakking av Iran.

– Utgangspunktet vårt er at vi har vært kritiske til Iran, og tatt opp dødsstraffspørsmålet og menneskerettighetsbrudd med landet. Vi har samtidig gått inn i en prosess hvor vi normaliserer mer forholdene til Iran og samarbeider mer med landet, sier Solberg.