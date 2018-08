Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Stadig flere over 50 år får klamydia

INNENRIKS 2018-08-27T05:44:51Z

Stadig flere over 50 år får påvist klamydia. De siste ti årene har det vært en dobling, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

NTB

Publisert: 27.08.18 07:44

I fjor fikk 384 nordmenn over 50 år påvist kjønnssykdommen, mer enn dobbelt så mange som for ti år siden. 70 prosent av de over 50 år som får klamydia, er menn, melder P4 .

– Det kan være en indikasjon på at eldre menn har sex med yngre kvinner og derfor lettere utsetter seg for smitte av klamydia, sier assisterende daglig leder ved Sex og samfunn, Tore Holte Follestad, til P4.

Han tror mange tenker at klamydia er en kjønnssykdom forbeholdt unge.

– Bakterier og virus er ikke aldersdiskriminerende. De hopper på den som måtte dukke opp, så alder er ingen beskyttende faktor.

Seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet, Øyvind Nilsen, sier han tror årsaken til at flere eldre får påvist klamydia, er sammensatt.

– Det kan ikke utelukkes at dette er tegn på en trend der vi lever stadig lenger, er friskere, reiser mer og at eldre har et godt seksualliv langt opp i årene.

Det ble diagnostisert 25.130 tilfeller av klamydia i Norge i fjor. Antall testede for klamydia var 368.953 for hele landet, og andelen positive tester var 6,8 prosent.