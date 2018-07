FARTSSYNDERE: Antall fartsovertredelser i juni økte med 20 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Flere kjørte ulovlig i årets juni-trafikk

Publisert: 26.07.18 22:38

INNENRIKS 2018-07-26T20:38:49Z

Tall fra juni viser en økning i antall trafikkovertredelser i den første sommermåneden. Utrykningspolitiet tror hyppige kontroller er årsaken til økningen.

– Vi er tilfreds med at vi avdekker flere overtredelser, men synes samtidig at det ikke er bra for trafikksikkerheten at det fortsatt er for mange som kjører for fort og i rus, sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen.

Antall fartsovertredelser i juni har økt fra 8082 i fjor til 9766 i år, viser tall fra UP. Det har også vært en økning fra 542 til 612 i grove fartsovertredelser (anmeldelser). Det samme gjelder kjøring ruspåvirket tilstand, med 263 i år mot 234 i fjor.

– Det er ikke belegg for å fastslå at det er flere som kjører ulovlig. Økningen skyldes trolig at vi avdekker flere, sier Larsen.

– Målet er å avdekke 10.000 flere fartsovertredelser i løpet av året. Dette gjør vi ved å øke antall fartskontroller og timer på veiene. Målsettingen i «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg» er at flere holder fartsgrensene, og dermed medvirke til reduksjon alvorlige trafikkulykker.

Vil varsle selv

Møre og Romsdal og Trøndelag politidistrikt EV39 Moa (Ålesund) – Vestnes

EV136 Kjelbotnen – g Oppland

RV62 Hjelset (Molde) – Sunndalsøra

RV64 Malmefjord (xFV229)- Atlanterhavsveien

EV39 Ørsta krysset ved RV655 – Festøy

EV6 Støren – Tonstad

EV6 Oppdal – Støren

FV65 Forve bro-Storås

FV714 Orkanger-Hitra

FV705 Stjørdal – Tømra

EV6 Stjørdal (fylkesgrensa) -Levanger

FV17 Asphaugen-Namsos

EV6 Levanger- Steinkjer

EV6 Steinkjer-Snåsa

EV14 Stjørdal – Hegra

Nordland, Troms og Finnmark politidistrikt EV6 Dunderlandsdalen

EV6 avkjøring Rognan krysset ved FV515 – Kråkmo

RV80 Fauske – Bodø

EV6 Narvik – Gratangsfjell

FV82 Melbu-Sortland

EV6 Forså-Vidrek

EV6 Fossbakken- krysset ved Brandvoll

EV6 Takelvdalen- krysset ved Øverbygd

EV75 Vadsø-Varangerbotn

EV8 Tromsdalen-Nordkjosbotn

Sørvest og Vest politidistrikt EV39 Vikeså – Edlandsvannet krysset FV201

EV39 Tjensvollkrysset – Harestad

EV39 Ålgård – Stavanger (Tjensvollkrysset)

FV44 Sandnes (kryss fv. 509) – Stavanger Sentrum (kryss Fv509)

FV 44 Sandnes (kryss Fv509) – Bryne (kryss Fv506)

RV509 Flyplassveien, Sola- Stavanger sentrum

RV510 Nesbuveien, krysset Fv 395 Grannesveien -Sandsletta

Ev 39 Arsvågen–Aksdal (kryss E134)

Ev39 Aksdal (kryss E134) – Sandvikvåg

Ev 134 Ølen – Haugesund Rv 47

Rv 47 Skudeneshavn–Haugesund E 134

Ev 39 Halhjem fk–Nygårdstangen (Bergen)

Ev 39 Tellevikkrst–Romarheim bro

Rv 555 Florida (Bergen) E 39–Eide

Ev 16 Borlaug – Hordaland grense

Ev 16 Hordaland grense / Jordalselva–Voss vest

Ev 16 Voss–Trengereid Rv 7

FV57 Knarvik krysset ved EV39 -Leirvåg fergekai

Ev39 Lavik-Nordfjordeid

Fv15 Oppland grense – Måløy

Agder og Sør-Øst politidistrikt RV35 Lerbergkrysset til Vikersund nord

EV134 EV18 til fylkesgrense, Telemark

EV16 EV18 i Sandvika til Fylkesgrensa på Sollihøgda

EV16 Fylkesgrensa på Sollihøgda til krysset rv. 7 ved Hønefoss

RV7 Hønefoss til Fylkesgrensa på Hardangervidda v/Halne Fjellstue

EV16 Krysset rv. 7 til Nes i Ådal

FV283 Drammen by til Mjøndalen

RV52 Gol – fylkesgrensa (Hemsedalfjellet)

FV40 gjennom Buskerud

Rv23 Drammen – Oslofjordtunnelen

EV18 gjennom Vestfold pdi

EV18 gjennom Telemark

EV134 gjennom Telemark.

FV308 Tønsberg – Tjøme

FV40 Lågendalen

FV32 Steinsholt-Skien

RV36 Porsgrunn – Seljord.

EV18 Tvedestrand-Arendal (Harebakken)

EV39 Kristiansand – Lohnelier

EV39 Vestre skogsfjord–Vigeland

EV39 Herdalsletta, Lene – Rom

EV39 Flekkefjord – Rogalands grense

RV9 Langevannet–Hægeland

RV9 Kile–Aust Agder grense

RV41 Timenes – Senumstad bro

FV42 Stoa – Blakstad

FV402 Lillesand – Birkenes (hele RV402)

FV 404 Grimstad E-18 til Roresanden

FV408 Rykene – Blakstad (hele rv408)

FV456 Hannevika (xEV39) – Langenes

Øst og Innlandet politidistrikt EV18 Ørje – g Oslo

FV152 Drøbak – g Oslo

FV120 Rødsund bro – Tangen bro

EV6 Oslo grense – Svinesund

RV111 Fredrikstad (xRV110) – Rakkestad (xRV124)

Fv115 Teksnes-Skjønhaug

RV22 Idd kirke – Båstad

FV118 Svingenskogen – Borgenhaugen

FV108 Kråkerøy kirke (xRV110)- Kirkøy (hele

RV110 Råde-Fredrikstad

Rv23 Vinterbro-Oslofjordtunnelen

Rv4 Oslo–Oppland Grense

RV22/ Fv170 Isakveien (Lillestrøm)-Bjørkelangen

E6 Jessheim – g Hedmark

E16 Nybakk (kryss FV 174)-g. Hedmark

EV16 Kongsvinger (kryss E16 og Rv2)- Øiermoen (g Sverige) 16

RV2/ EV16 Magnor (g Sverige) – Fylkesgr Hedmark/Akershus

RV2 Kongsvinger – Flisa – Elverum

EV6 Fylkesgr Hedmark – Tangen

EV6 Kolomoen (Stange) – Mjøsbrua

RV3 Ånestad-Barkald

RV3 Alvdal-Kvikne

RV3 Kolomoen (Stange) – Ånestad (Løten)

FV24 Sand (N-Odal) – Stange

RV4 Akershus g – Einavoll (Mjørlund)

EV6 Lillehammer – Dombås

RV4/ EV6 Gjøvik – Biri N

FV33 Akershus g – Gjøvik

EV16 Bjørgo – Fagernes

EV136 Dombås – Gr. Møre & Romsdal

RV25 Midtstranda (Hamar) (Ev6 x RV25)- Ånestad (Løten)

RV25/ FV26 Elverum–Innbygda (Trysil)

På Facebook finnes det mange grupper hvor tusenvis av medlemmer varsler og blir varslet om politikontroller i deres by og omegn. Gruppene er spesielt aktive om sommeren.

UP ser negativt på slike varslingsgrupper.

– Vi ønsker selv å varsle om kontroller, blant annet i forkant av den europeiske fartskontrollukene. Da opplyser vi også om konsekvensene av blant annet å kjøre for fort.

Han påpeker UP blant annet varsler hvilke strekninger de er ekstra oppmerksomme på om sommeren (se faktabokser).

– Dette er strekninger hvor det har vært flest alvorlige ulykker. Formålet med hyppige kontroller er å forebygge og redusere antall drepte og hardt skadde på norske veier.

–Langsiktig arbeid

En rapport fra Statens vegvesen viser at 47 personer omkom på norske veier i løpet av årets første seks måneder. 14 av dem mistet livet i juni-trafikken, noe som er fire flere enn i fjor.

Hittil i juli har det blitt registrert elleve drepte, mot ti i fjor.

– Antall drepte er fortsatt altfor høyt, og vi ønsker å få tallet ytterligere ned. Norge har over tid redusert antallet kraftig, og har de siste årene vært det mest trafikksikre landet i Europa. Likevel vil vi kunne få en oppgang i antall drepte fra et år til et annet, uten at vi nødvendigvis kan forklare hvorfor, sier Larsen.

Å forebygge og redusere antall drepte krever at flere tiltak fungerer og henger sammen, forklarer han.

– Tilstrekkelig kjøreopplæring, bedre veier, mer trafikksikre kjøretøy, akuttmedisin og politikontroller er noen av dem. Dette er et langsiktig arbeid, som i Norge har vist seg å gi positive resultater over tid, fortsetter han.