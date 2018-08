Sandberg til media: – Dere har nærmest henrettet denne kvinnen

ARENDAL (VG) Per Sandberg gikk tirsdag kveld til frontalangrep på pressen for det han mener er en mistenkeliggjøring av kjæresten Bahareh Letnes.

Per Sandberg og Bahareh Letnes deltok på talkshowet og partilederforspillet til PR-byrået Gambit i Arendal tirsdag.

Her langet Sandberg ut mot flere etter de siste ukenes bråk omkring han og kjærestens Iran-reise.

Han varslet at de skal gå gjennom alle presseoppslag og uttalelser fra privatpersoner, og sa at de er i dialog med «ikke ubetydelige» advokater.

– Norsk presse har nærmest henrettet denne kvinnen. Dere har i ukevis forsøkt å finne en tråd som knytter Bahareh til det iranske regimet, sa Sandberg, som særlig kritiserer NRK og TV 2.

– Den fordømmelsen som har skjedd overfor Bahareh, er tøys. Hun har bare ett mål: Å drive butikk og handel mellom Norge og Iran, og drive kulturutveksling, sa Sandberg.

Han mener mediene trenger et kompetanseløft.

– Når du snakker pent om et land og et folk, blir det fremstilt som at du er tilhenger av regimet. Det er totalt utrolig. Spesielt av NRK, som er helt fritt for kompetanse.

– Hadde ikke annet valg enn å gå av

Svært mange journalister hadde møtt opp på utestedet Madam Reiersen i Arendal for å høre på den nylig avgåtte fiskeriministeren.

Sandberg og Letnes hadde varslet en pressekonferanse tirsdag, men det var lenge full forvirring om hvor, når og om denne skulle holdes. Ved 18.30-tiden tirsdag kom det frem at de to skulle delta på partilederforspillet.

Her sa Sandberg at han ikke hadde noe annet valg enn å gå av, da kjæresten ifølge ham selv ble bygget opp av pressen til å være en sikkerhetsrisiko.

Det var pressens omtale av Letnes som til slutt felte ham, sa han under arrangementet i Arendal.

– Når hun bygges opp og henrettes på den måten vi har sett, så skjønner til og med jeg at når det blir etablert som en sannhet, så er det en problemstilling. Så summa summarum, så hadde jeg ikke noen annen mulighet.

Nyheten om Sandberg og Letnes forhold ble kjent 31. juli . Siden har det kommet drypp på drypp av saker som omhandler deres relasjoner og tur til Iran.

– Til syvende og sist hadde jeg ikke noe valg. Men jeg registrerer at jeg hadde tillit både hos statsministeren og partilederen onsdag i forrige uke, sa han.

Ifølge statsminister Erna Solberg gikk Sandberg av etter en helhetsvurdering.

– Vi var i en situasjon hvor det kom nye opplysninger, samtaler og utvikling i saken som gjorde at det var naturlig at han gikk av, sa Solberg under NRKs partilederdebatt samme kveld.

– Sender negative signaler

På spørsmål om hvordan Letnes forholder seg til at flere tror hun har tilknytning til det iranske regimet, svarte hun:

– Dette er helt feil. Det har jeg sagt flere ganger, men jeg har skjønt at det ikke hjelper. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si. De som sier sånne ting, og som har skapt en farlig situasjon for meg, må komme med bevis. Da skal jeg legge meg helt flat.

Letnes, som sier at hennes kjærlighet til Sandberg er ekte, er skuffet over det norske folk.

– Jeg elsker Norge, men denne gangen er jeg litt skuffet over det norske folk. Nå har nyheten gått verden rundt, og Norge sender negative signaler og hat til andre land.

Planlegger ny tur

Under arrangementet i Arendal fikk Sandberg også spørsmål om hva det var som gjorde at den planlagte turen til Tyrkia måtte droppes.

Ifølge eksstatsråden fikk han meldinger som tydet på at det ikke var trygt i Tyrkia.

Sandberg sa videre at det var han som tok initiativ til å reise til Iran, og at ingen, selv ikke statsministeren, kunne ha hindret ham i å reise på ferie dit.

Sammen med Letnes planlegger han nå en ny tur til Iran, tross bråket rundt sin forrige tur.

– I løpet av et par måneder tar vi en ny tur til Iran, sa Sandberg.

– For å møte folket, ikke regimet, legger Letnes til.

De to skriver nå en bok hvor de forteller sin side av saken.

– Har tatt min kritikk

Den tidligere fiskeriministeren sa også at han ikke vil få tid til å drive med politikk fremover:

– Slik vi har opplevd de siste dagene, vil vi få mer enn nok å gjøre. Hvis vi skal takke ja til en del av tilbudene vi har fått, blir det ikke tid til politikk.

Han sa også at han føler en lettelse over alle dørene som åpner seg.

– Det viktigste for meg nå er at jeg ikke har sett min sønn på to og en halv måned, det andre er å frikjenne Bahareh. Det skal jeg bruke all min energi på.

På spørsmål om han har vurdert å melde seg ut av Frp, svarte Sandberg:

– Jeg greier ikke å bevege meg ut av dette partiet.

VGs politiske kommentator Astrid Meland beskriver seansen med Sandberg og Letnes tirsdag som «smått utrolig», hvor Sandberg gikk ut mot alt og alle.

– Han har satt seg selv i denne posisjonen. Det er vanskelig å komme seg unna.

Til NTB sier Sandberg at han har tatt sin kritikk.

– Jeg har gått av som statsråd. Jeg har gått av som nestleder, men det er jo fordi jeg har gjort mine feil. Det kritiserer jeg ikke. Det tar jeg ansvar for.

Leirstein: – Sandberg setter partiet foran seg selv

Tidligere tirsdag sa Sandberg i et intervju med Dagbladet at han føler seg dolket i ryggen av partifeller . Stortingsrepresentant Ulf Leirstein (Frp) sier til VG at det ikke er unaturlig at Sandberg er skuffet når han føler at folk ikke har stilt opp for ham.

– Per har ikke noe verv i partiet nå, så han kan si det han føler for. Samtidig vet han også at det er mange som har stilt opp.

Han sier videre at grunnen til at Sandberg måtte gå av som statsråd til syvende og sist var hans brudd på sikkerhetsrutinene, og «den totale pakken med mediekjøret»:

– Den er tøff å stå i. Han har ikke ønsket dette, og det at han trekker seg viser at han setter partiet foran seg selv. Det er ingen tvil om at han er glad i Frp. Når du har vært gjennom det han har vært gjennom nå, må det være lov å blåse ut. Det var nok greit for han å kunne være i en fri posisjon hvor han ikke måtte ta hensyn til regjeringen eller partiet.