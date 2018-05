HÅPET ER LYSEGRØNT: De fleste nordmenn med boliglån – hele 80 prosent faktisk – sier at de fint klarer en renteøkning på to prosentpoeng. Foto: STELLA BUGGE/VG

Det norske folk er rente-optimister

Publisert: 20.05.18 19:01

Det norske folk har lån. Masse lån. Men det bekymrer oss overhodet ikke. Ikke engang en renteøkning på to prosent vil skape problemer.

Det viser en meningsmåling som Respons har gjort for VG.

Her er hovedfunnene i målingen:

59 prosent oppgir at de har lån på bolig eller hytte.

80 prosent av dem sier at de i liten grad vil få problemer med å betjene lånet hvis renten stiger meg to prosentpoeng: 54 prosent svarer «ikke i det hele tatt» og 26 prosent svarer «i mindre grad».

13 prosent svarer at de i «noen grad» vil får problemer med å betjene lånet med to prosent høyere rente, mens bare fire prosent svarer at de «i stor grad» vil få problemer hvis renten går opp med to prosentpoeng.

Fakta Målingen Respons Analyse har gjennomført meningsmålingen på oppdrag fra VG. Dato for gjennomføring: 3.–7. mai 2018 Datainnsamlingsmetode: Telefonintervju. Landsomfattende. Antall intervjuer: 1002 Utvalg: Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år. Utvalget er trukket tilfeldig fra Bisnodes database over private telefonnumre i Norge. Andelen mobilnummer i utvalget utgjør over 90 prosent. Vekting: Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen. Feilmargin: Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2-3 prosentpoeng for hoved frekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større.

Vi har nå 5519 milliarder kroner i gjeld . Det norske folk har økt gjelden sin mye de senere årene og var i fjor oppe i 222 prosent av disponibel inntekt.

Lenger ned i saken kan du lese om en boligkjøper som er en smule spent på hvordan det kommer til å gå hvis rentene øker to prosentpoeng.

Kommunikasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge , hvor de fleste av landets banker er medlem, er ikke veldig bekymret:

– Vårt barometer viser også en sterk optimisme blant husholdningene. Og nøkkelen til optimismen er et godt arbeidsmarked, sier han:

– Så lenge norsk økonomi fortsetter å vise vekst og vi ikke får økt arbeidsledighet, har norske husholdninger god grunn for sin optimisme. Skulle renten stige, vil de fleste kunne håndtere dette gjennom noe redusert forbruk, sier Staavi og legger til:

– Det er ikke overraskende at norske husholdninger på en bred front rapporterer at de fint tåler to prosentpoengs renteøkning. Bankene legger inn at du skal tåle en fem prosentpoengs renteøkning før du får tilbud om lån. Undersøkelsen viser således at bankenes kredittvurderinger er gode.

Han sier det er et annet moment kan gi norske husholdninger med høy gjeld litt lavere skuldre.

– Spørsmålet er også hvor mye rentene vil stige. Når mange har høy gjeld, vil en renteøkning bite hardere enn om gjelden var lavere. Rentevåpenet blir skarpere. Derfor er det grunn til å forvente at det vil være behov for å sette renten mindre opp når gjelden er høy for å oppnå samme effekt som en større renteøkning når gjelden er lav.

Staavi unnslår ikke at den høye gjelden er en utfordring.

– Stor gjeldsøkningen over tid er bekymringsfullt. Den henger sammen med gode tider i norsk økonomi, lav rente og et boligmarked der etterspørselen har vært høyere enn tilbud. Samtidig er det slik at vi i moderne tid ikke har hatt et så solid finansvesen som vi har nå. Norske banker har en sterk ryggrad til å tåle eventuelle tilbakeslag.

Her er noen andre funn fra målingen:

Vi tjener godt her i landet: 83 prosent av de spurte oppgir at husstandens samlede bruttoinntekt er over en million kroner.

Bryter vi ned svarene på kjønn og alder viser målingen at kvinner og unge er mer bekymret enn menn og eldre:

60 prosent av mennene er ikke i det hele tatt bekymret over å bli rammet av en renteøkning på to prosentpoeng. Men 49 prosent av kvinnene svarer det samme.

32 prosent av de under 30 år, svarer at de ikke vil få problemer med en to prosents renteoppgang, men de mellom 45 og 59 år ikke har samme bekymring: 63 prosent av de middelaldrende mener de ikke vil få problemer med en slik renteoppgang.

– Høres rimelig ut

Heller ikke Erik Bruce, sjefanalytiker i Nordea, tror nordmenn er overoptimistiske på egne vegne.

– Jeg synes dette høres veldig rimelig ut, sier Bruce når han får lest opp tallene fra Respons Analyse.

Han peker på at tall fra Statistisk sentralbyrå viser at inntektene i Norge har økt veldig lenge og at det såkalte basisforbruksnivået i forhold til inntekt er veldig lavt.

– Det forbruket du ikke nødvendigvis må ha, ekstraforbruk som reiser osv., er veldig stort nå. Å kutte ned på reisevirksomhet og luksus kan folk lett gjøre, sier Bruce og peker på at bankene dessuten har krav om at folk som får boliglån skal klare fem prosentpoeng renteøkning uten problemer.

– Hvis 80 prosent svarer at de fint klarer en renteøkning på to prosentpoeng så vil jeg si at det er liten grunn til bekymring. Noen vil nok slite, sier Bruce men legger til at dette sannsynligvis dreier seg om unge som har tatt opp lån i etableringsfasen og som normalt vil få høyere lønn etter hvert, sier Bruce.

Han er også overbevist om at Norges Bank vil skule til boligmarkedet når de setter opp renten. Og Nordea forventer at de skal opp.

– Det går bra i norsk økonomi. Flere er i jobb og det er bra inntektsvekst. Derfor tror jeg ikke renteøkningen blir noe stort problem hverken for folks inntekt eller boligmarkedet, avslutter Bruce.

– Mindre «kosepenger»

Kim Daniel Bergersen (30) er litt spent på hvordan han klarer renteoppgangen som mange varsler er i vente.

For få måneder siden kjøpte han og kona en leilighet på Sandaker i Oslo og denne uken skriver de under på en leilighet som er under bygging.

Dette er en Obos-leilighet på 80 kvadratmeter på Løren som skal stå ferdig i 2020 og har en prislapp på 5,1 millioner kroner. Da flytter han og kona fra leiligheten de kjøpte på Sandaker i januar til 3,89 millioner.

– Hva tenker du om at « alle» sier at renten skal opp?

– Det er kjedelig, sier Bergersen som driver puben Hopyard i Mathallen i tillegg til at han har full jobb i et importfirma.

– Har du tatt høyde for det?

– Ikke veldig, men vi har nok grei kapital til å betjene lånet. Det blir mindre «kosepenger» – færre fine middager på restaurant og kortere feriereiser. Jeg er litt usikker på hvordan det vil gå. Vi må nok stramme inn livremmen litt, men ikke så mye, sier 30-åringen som tror det skal gå greit.