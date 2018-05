FLERE BRANNER: En rekke branner har oppstått i Telemark den siste tiden. Her er brannvesenet i arbeid etter brann i et bygg på Hjuksebø. Foto: Theo Aasland Valen

Politiet jakter brannstifter i Midt-Telemark

Publisert: 14.05.18 08:24

Politiet forsøker å finne en eller flere gjerningspersoner etter ni branner i Notodden-distriktet denne uken. Fredag ble det også gjort funn av en brannbombe.

Politiet etterforsker for fullt for å finne ut hva som har skjedd, etter flere branner på kort tid i Notodden -distriktet i Telemark .

– Vi jobber ut ifra at i alle fall de fleste av brannene er påsatt. Med åtte branner med uforklarlig årsak i et så kort tidsrom, tror vi de er det, sier etterforskningsleder ved Notodden politikammer, Bjørn Flåta, til Varden.

Seks branner på fem timer

Mandag rykket brannvesenet ut på seks branner i løpet av en tidsperiode på fem timer i Notodden-distriktet. En av brannene skjedde på en gammel søppelfylling i Tinnegrend. Der sto gamle oljefat i full fyr.

Tirsdag brant det på ytterligere to steder, og på fredag brant det i et fjøs i Breisetvegen på Hjuksebø i Notodden. Politiet ville da ikke si noe til VG om hvorvidt det gjaldt brannstifting.

Det ble også funnet en udetonert molotovcocktail under et lite bygg under en dugnad på skolen på Hjuksebø, i nærheten av brannstedet tidligere på dagen.

Ingen mistenkte - trenger hjelp

Innsatsleder i Notodden brannvesen, Ole Velta, antyder at også fredagens brann var påsatt.

– Dette må politiet ta på alvor. Den siste brannen her i Tinnegrend begynner ikke av seg selv på et slikt sted. Det virker mistenkelig, sier han til TA.

Ifølge Varden har politiet så langt ingen mistenkte.

Alle brannene oppsto i nærheten av hovedvei. Politiet oppfordrer publikum som kan ha sett mistenkelige personer eller biler i nærheten av brannene om å ta kontakt.

VG har vært i kontakt med Sør-Øst politidistrikt søndag, som sier de ikke har flere opplysninger å gi på nåværende tidspunkt.

