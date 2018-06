NESTLEDERNE i 2017: Arbeiderpartiets landsmøte i 2017. Nestlederne Hadia Tajik og Trond Giske under partileder Jonas Gahr Støres landsmøtetale. Foto: Mikalsen, Helge

Aftenposten: Tajik holdt utenfor ledergruppe i julen

Publisert: 04.06.18 20:32 Oppdatert: 04.06.18 21:05

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre opprettet en til nå ukjent gruppe da varslersakene mot nestleder Trond Giske raste som verst. En som ikke var med i gruppen, var den andre nestlederen, Hadia Tajik, ifølge Aftenposten.

Trond Giske ble sykmeldt 22. desember og samme dag satte Støre ned en gruppe bestående av partisekretær Kjersti Stenseng , AUF-leder Mani Husseini, LO -leder og sentralstyremedlem Hans-Christian Gabrielsen og han selv.

Ifølge Aftenposten hadde gruppen kontakt via SMS og i telefonmøter ved juletider i fjor.

Men, en viktig person i Arbeiderparti-ledelsen manglet, nemlig nestleder Hadia Tajik.

«Holde partiet samlet»

Formålet med gruppen skal ha vært å hindre at partiet «kollapset fullstendig» i etterkant av Giske-sakene. Offisielt var det Støre, Stenseng og assisterende partisekretær Kristine N. Kallset som skulle håndtere Giske og varslersakene, ifølge VG .

Ifølge Aftenposten skulle den uformelle gruppen jobbe med “å holde partiet samlet gjennom en av de verste krisene i moderne tid”. Det skal ha blitt brukt uttrykk som «å hindre at partiet går under», og at gruppen med Stenseng, AUF-leder Husseini, LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og Støre skulle utgjøre limet i partiet «slik at ikke alt rakner».

Støre: Nyttig for meg

– Det dreide seg om å forankre opplegget for de forestående ekstraordinære møtene i sentralstyret og landsstyret som jeg varslet rett før jul. Da var det nyttig for meg som leder å rådføre meg med sentrale medlemmer av sentralstyret, sier Støre til Aftenposten.

Støre presiserer overfor avisen at dette ikke var en gruppe, men en kontakt jeg hadde med medlemmer av sentralstyret”.

– Det ble tidlig avklart at dette var en sak som skulle håndteres av partileder og partisekretær, og det har vi holdt fast ved, sier Støre i en e-post til avisen.

Tajik sier at hun ikke synes det var naturlig at hun deltok i dialogen med Ap-toppene.

– Nei, fordi jeg ikke var en del av håndteringen av varslene mot Trond Giske, var det heller ikke naturlig at jeg var i denne SMS-tråden, skriver hun i en epost til Aftenposten.