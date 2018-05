GÅR AV: Marianne Telle trekker seg som styreleder i Helse Nord. Foto: RONALD JOHANSEN/ itromsø

Telle trekker seg etter dobbeltrolle-kritikk

Publisert: 14.05.18 14:53

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-14T12:53:12Z

Marianne Telle, styreleder i Helse Nord RHF, trekker seg. Nestleder Inger Lise Strøm overtar som styreleder inntil videre.

Telle var direkte involvert, gjennom sitt selskap Bedriftskompetanse, for å bistå det nye ambulansefly-operatøren Babcock med rekruttering av personell.

Samtidig ledet hun styret i Helse Nord, som er luftambulansetjenestens aller største bruker.

Trekker seg

– Jeg har i dag snakket med Marianne Telle. Hun er for tiden sykmeldt, men har meddelt meg at hun ønsker å trekke seg som styreleder av hensyn til Helse Nord RHF og resten av styret sin mulighet til å lede helseregionen i denne krevende perioden, opplyser helseminister Bent Høie (H) en en pressemelding mandag ettermiddag.

– Det er et ønske som jeg respekterer. Marianne Telle har ledet styret i Helse Nord gjennom svært krevende tider, og jeg er takknemlig for den jobben hun har gjort, sier Høie.

Dobbeltrolle

Da søkelyset ble satt på Telles dobbeltrolle, erklærte hun seg inhabil i styrets videre behandling av luftambulanse-krisen.

Så meldte hun at kontrakten mellom hennes selskap og den nye helikopter-operatøren var avsluttet med øyeblikkelig virkning.

Da var det også kjent at hennes nære venninne Hilde Sjurelv var ansatt i Babcock. Telle var Sjurelvs forlover da hun giftet seg med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). Dermed måtte også forsvarsministeren erklære seg inhabil.

Varslet ingen

En habilitetsvurdering som administrasjonen i Helse Nord gjennomførte i forrige uke, viste at Telle ikke hadde hatt direkte påvirkning på valg av ny operatør for luftambulansetjenesten i Norge.

Telle hadde imidlertid ikke varslet verken toppledelsen i Helse Nord eller resten av styret om at hun hadde en slik kontrakt om rekruttering med Babcock, og at den var inngått før Babcock fikk helikopterkontrakten.

Påvirket ikke

Mandag morgen meldte Helse Nord at Telle var sykmeldt, og få timer senere kom meldingen om at hun hadde trukket seg som styreleder.

I pressemeldingen skriver Høie at det ikke er kommet frem noen opplysninger som tilsier at Marianne Telle har deltatt i anskaffelsesprosessen på en slik måte at det har påvirket prosessen, eller fått informasjon som har gitt henne fordeler i hennes lederstilling.

Denne artikkelen handler om Luftambulansekrisen

Luftambulansen

Bent Høie

Helse