Mirakelpredikant: Cellegift og stråling er utdatert

Mirakelpredikant Svein-Magne Pedersen hevder hans bønn har kurert en kreftsvulst på to minutter, og at cellegift er «utdatert». Han understreker at han aldri har frarådet noen å bruke cellegift.

– Gud har gjennom meg helbredet 50 000 mennesker, og det gjelder de fleste lidelser: Døve ører og blinde øyne. Alt fra vonde knær til AIDS. En kreftsvulst tok to minutter, har mirakelpredikant Svein-Magne Pedersen sagt til VG tidligere.

Pedersen hevder han har Guds nådegave til å helbrede alle sykdommer, og tilbyr tjenesten over telefon til 14 kroner i minuttet. Med telefonopptak kunne VG på lørdag avsløre predikantens arbeidsmetoder.

«Barbarisk medisin»

I flere av de skjulte opptakene uttaler Pedersen seg kritisk om cellegift til en kreftsyk kvinne. Han hevder blant annet at «cellegift er barbarisk medisin».

Mirakelpredikantene * I nesten ett år har VG gransket mirakelpredikantene Svein-Magne Pedersen (70) og Tom-Roger Edvardsen (57). De påberoper seg Guds nådegave til å helbrede dødelige sykdommer, og tilbyr dette over teletorg-tjenester til 14 kroner i minuttet. * VG ba to uhelbredelig syke kvinner om å ringe til de to predikantenes telefontjenester. Dette resulterte i totalt 16 telefonopptak. Disse opptakene avslører hva predikantene sier når de ringes opp av alvorlig syke mennesker: Edvardsen oppgir at han har sett Gud vekke opp et dødt barn. Pedersen hevder at stoffene i cellegift gir kreft. Fagpersoner mener dette er svært alvorlig. * Svein-Magne Pedersens virksomhet, «Misjonen Jesus Leger», har solgt tjenester for nær 160 millioner de siste ti årene. * Nå vil jurister stanse mirakelbusinessen. Basert på VGs dokumentasjon mener en av Norges fremste jurister på fagfeltet, Anne Kjersti Befring, at predikantenes virksomheter innebærer «systematiske og alvorlige lovbrudd».

Etter VGs avsløringer, er ikke disse påstandene lenger å finne på predikantens nettsider.

Professor: – Skremselspropaganda

Utsagnene får flere fagpersoner innen kreftmiljøet til å reagere.

– Dette er en form for skremselspropaganda som i sin verste konsekvens kan føre til at pasienter velger bort den skolemedisinske behandlingen. Dokumentasjonen på at cellegift og strålebehandling gitt som tilleggsbehandling etter operasjon bedrer prognosen vesentlig er meget tung, sier kreftlege og professor emeritus ved Universitetet i Oslo, Erik Wist.

Jurist: Predikantenes virksomheter innebærer «systematiske lovbrudd»

Pedersen sier til VG at han aldri har frarådet noen å ta medisinsk behandling.

– Jeg har ikke bedt noen om å kutte ut cellegift, men som omsorgsperson deler jeg den sykes smerte når de forteller om sine lidelser etter cellegiftkurer. Dessverre forteller leger sjelden sine pasienter om bivirkninger av cellegift, skriver Pedersen i en e-post til VG.

I predikantens nyeste bok, «Slik kan du bli helbredet», skriver han dette: « Millioner dør under kreftens tyranni. Fins det ikke et bedre alternativ enn vanlig skolemedisin? Heldigvis, resultatene av tro og bønn er oppsiktsvekkende: Vi beseirer kreft med Guds kraft. Kort sagt: kraft mot kreft! »

I bøkene sine og på nettsidene sine, skriver predikanten dessuten at «cellegift og stråling er utdatert».

– Det som står her, henger ikke på greip. Det kan motbevises med harde fakta. Det å få seg til å si dette, er én ting. Men å påvirke folk til å tro på og betale for dette, er det verste, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

Advokat: Pedersen har ikke frarådet noen å bruke cellegift

Den statistiske muligheten for å overleve kreft er doblet de siste 50 årene, ifølge Kreftregisteret. Statistikken tegner et annet bilde enn det Pedersen gjør:

Årsakene til den økte overlevelsen er først og fremst bedre kirurgisk behandling for de store diagnosegruppene. Moderne cellegiftbehandling, strålebehandling og hormonbehandling har også bidratt til den positive utviklingen, ifølge Kreftregisteret.

– Når det blir slik at bønn tildels blir en erstatning for annen fornuftig medisinsk behandling, for eksempel ved at det såes tvil om cellegift har en god effekt, mener jeg at det blir både uforsvarlig religiøs praksis, og uforsvarlig medisinsk praksis, sier Geir Sverre Braut, professor i helsefag og tidligere assisterende direktør i Helsetilsynet.

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) mener generelt at helseaktører som fremhever sine egne tilbud for kreftsyke på bekostning av helsetjenesten - ikke framstår som seriøse.

– Man vet at risikoen for å dø av kreft er beregnet til 2,5 ganger så høy hvis man velger bort skolemedisinsk kreftbehandling til fordel for alternativ kreftbehandling, sier Ola Lillenes ved NAFKAM.

Pedersens advokat, John Christian Elden, skriver dette i en e-post til VG: « Pedersen har ikke frarådet noen å gå til lege eller å bruke cellegift dersom legen anbefaler dette, selv om han er kritisk i noen private fremprovoserte samtaler VG har tatt opp uten hans samtykke. Hans skepsis og uttalelse om at celleGIFT i noen tilfelle kan være barbarisk og utdatert har han fra boken «The end of illness» av medisinsk professor David B. Agus. Boken var nr 1 på New York Times bestseller listen. At 2 av 3 ikke blir bedre med cellegift, har han fra Kreftforeningens medlemsnytt nr 1/2014 ».

Pedersen: - Det er uklokt å ikke benytte seg av medisinsk behandling

Pedersen har også sendt en e-post til VG, der han skriver følgende:

« Jeg har ikke bedt noen om å kutte ut cellegift, men som omsorgsperson deler jeg den sykes smerte når de forteller om sine lidelser etter cellegiftkurer. Dessverre forteller leger sjelden sine pasienter om bivirkninger av cellegift. De er store og alvorlige.

Kreftforeningen sier i «Medlemsnytt» nr. 1-2014: «Man regner med at to av tre medikamentbehandlinger som gis er uten effekt på kreftsvulsten. Så lenge en av tre blir bedre, ofte helbredet, er det likevel klart at denne behandlingen må gis. I noen tilfeller er det slik at oddsen for å bli bedre eller bra av et medikament er en til ti. For å redde liv gis også denne medisinen, legene kan ikke annet. Men det betyr at ni av ti pasienter da gjennomgår en ofte svært belastende behandling, uten at de hadde nytte av den (..) Og vi vet at det koster å motta denne behandlingen. Det koster samfunnet, men det koster særlig for den for den enkelte personen som i en kortrere eller lengre periode blir sykere av selve behandlingen.» Her bekrefter Kreftforeningen det jeg også står for. Undersøkelser som er gjort ved amerikanske universiteter gir enda dystrere utsagn om bivirkningene av cellegift.

Bibelen gir aksept for legebehandling og medisiner. Det er uklokt å ikke benytte seg av medisinsk behandling. Bønn for syke er ikke istedenfor medisinsk behandling, men et viktig tillegg .»

Les hele Pedersens tilsvar her.