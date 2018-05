MÅ BETALE TILBAKE: Drosjeeieren mottok til sammen 1,7 millioner kroner mellom 2007 og 2014, som han nå må betale tilbake. Foto: Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nav oppdaget trygdebedrageri – fortsatte utbetalinger til drosjesjåfør

Publisert: 21.05.18 07:17

Da Nav oppdaget at en drosjeeier hadde mottatt flere hundre tusen kroner i støtteordninger selv om han jobbet, fortsatte likevel utbetalingene i flere år.

Nå er mannen dømt til ett års fengsel i Gulating lagmannsrett , ifølge Bergens Tidende .

Drosjeeieren mottok til sammen 1,7 millioner kroner mellom 2007 og 2014, som han nå må betale tilbake.

Etter at mannen sykemeldte seg i 2007, hadde han fremdeles stor næringsinntekt fra drosjeyrket. I 2009 oppdaget Nav at mannen hadde jobbet så mye at han ikke hadde krav på verken sykepenger, rehabiliteringspenger eller arbeidsavklaringspenger.

I mai 2010 vedtok Nav opphør av syke- og rehabiliteringspenger for hele perioden han hadde mottatt utbetalinger, ifølge BT. Likevel fortsatte utbetalingene, og fram til 2014 mottok mannen altså over en million kroner.

Nav opplyser til avisen at de ikke har anledning til å kommentere saken før etter pinse.

Drosjeeieren erkjenner at hans rapportering til Nav har vært unøyaktig, men hevder han aldri bedro Nav med vilje. Dette ble han ikke trodd på i retten.

