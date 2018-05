TILTALT: Bergenseren Eirik Vad (37). Foto: VG-TIPSER

Drapstiltalte Eirik Vad (37) om Paul Simmons’ død: – Jeg følte meg ansvarlig og fortapt

Publisert: 25.05.18 10:32 Oppdatert: 25.05.18 12:23

INNENRIKS 2018-05-25T08:32:16Z

OSLO TINGRETT (VG) Bedrageriet mot Paul Simmons var bare i startfasen da den unge musikeren døde. Planen var å få mer penger ut av den 25-åringen, forklarer Eirik Vad.

Paul Simmons døde på sykehus 9. februar 2015. Ifølge obduksjonsrapport var den mest avgjørende årsaken til at han døde, inntak av heroin på et hotellrom i Oslo sentrum to dager tidligere.

Der var han sammen med Eirik Vad, som sammen med Marius Groth (35) står tiltalt for drap på Simmons . De nekter begge straffskyld for dette, men erkjenner at de bedro 25-åringen for flere hundre tusen kroner.

I retten fredag forklarer Vad at bedrageriet bare var i startfasen da 25-åringen døde.

– Det var satt opp som noe vi skulle gjøre over tid. Når Paul døde var vi midt oppi det. Det skulle være en lang prosess med refinansiering av kreditt som kunne gå veldig, veldig langt, sier 37-åringen.

– Lånene var bare et begynnende tema. Ideen var å ta det videre og se hvor mye penger som kunne tas ut av kreditten hans og selskapet hans som var et aksjeselskap. Det var mange muligheter til å skaffe seg penger, forklarer Vad.

«Idioti»

– Er det noe som tilsier at det ikke var mer penger å hente? spør forsvarer Kaja de Vibe Malling.

– Nei, ikke som jeg husker. Det var ikke noe som tilsa at bedrageriet var i sluttfasen, svarer Vad.

Påtalemyndigheten mener ikke at Vad og Groth tok livet av Simmons med viten og vilje .

I sitt innledningsforedrag sa aktor Cecilie Schløsser-Møller at de mener de tiltalte handlet med såkalt «sannsynlighetsforsett» eller «eventuelt forsett». Dette er de to laveste gradene på forsettskalaen før uaktsomhet som skyldkrav trer i kraft.

Vad har tidligere under rettssaken forklart at han kjøpte stoffet som han og Simmons inntok, i den tro at det var kokain, ikke heroin.

– Jeg har tenkt på denne situasjonen i snart tre og et halvt år. For meg er det veldig, veldig trist. Jeg føler et ansvar fordi det var jeg i min idioti som kjøpte dette stoffet. Det er et ansvar jeg må bære på resten av livet, sier Vad fredag.

– Ingenting positivt med situasjonen

37-åringen forklarer at han hadde en tung periode i tiden etter at Paul Simmons døde, og at han ruset seg med både alkohol og piller.

– Er ansvarsfølelsen årsaken til at du fikk en reaksjon etter at han døde? spør Malling.

– Absolutt. Jeg følte meg fortapt og ansvarlig, fordi jeg hadde kjøpt dette stoffet. Det var absolutt ingenting positivt å trekke ut av denne situasjonen for min del, svarer Vad.

På spørsmål fra Marius Groths forsvarer, Øystein Storrvik, svarer Vad at han ikke fortalte kameraten om koblingen mellom det feilkjøpte stoffet og dødsfallet.

– Jeg hadde en skamfølelse og delte det ikke med noen. Jeg følte det var en byrde jeg måtte bære selv. Det er ikke mer komplisert enn at jeg synes det var veldig vanskelig å ta det innover meg, sier Vad.

Under den rettspsykiatrisk sakkyndige Terje Tørrisens utspørring forteller Vad at han nå anser det kriminelle livet som et tilbakelagt stadium.

– Jeg har allerede begynt den endringen gjennom hele varetektsoppholdet, sier Vad som forklarer at han ikke lenger ruser seg og at han nå har begynt å studere filosofi.

Marius Groth (35) og Eirik Vad (36) ble pågrepet en måned etter at Paul Simmons ble erklært død.

De ble først etterforsket for bedrageri, men etter hvert satte politiet i gang romavlytting av dem, i håp om å finne ut hva som hadde skjedd med Paul Simmons. I fjor høst ble Vad og Groth tiltalt for blant annet drap , drapsforsøk, ransforsøk og bedragerier.

Rettssaken mot dem er nå inne i sin andre av totalt åtte uker.