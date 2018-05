UBEHAGELIG: 18–årige Tonje ble ikke plassert på et eget område som er egnet for rullestolbrukere, og hadde en svært dårlig opplevelse av konserten på russetreffet i Ålgård utenfor Sandnes fredag. Foto: PRIVAT

Rullestolbruker skuffet over russetreff

VG / NTB

Jørn E. Kaalstad

Publisert: 06.05.18 13:00 Oppdatert: 06.05.18 13:25

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-06T11:00:22Z

Tonje er en av 30 rullestolbrukere av de rundt 14 000 ungdommene som er samlet på russetreffet i Ålgård i helgen. Hun går nå hardt ut mot arrangøren.

18 år gamle Tonje Larsen forteller til VG at flere russ datt oppå henne da hun var på konserten på fredag.

Tonje lider av spinal muskelatrofi som gjør at hun må sitte i rullestol.

Hun forteller at hun måtte trille rullestolen til en gjørmete og bratt bakke. Der holdt hun på å velte et par ganger.

– Hva skjedde med deg?

– Jeg ble ikke plassert på et eget område som er egnet for rullestolbrukere, men ble plassert blant alle de andre. Når de rundt meg begynte å danse, så falt noen oppå meg og det var ubehagelig og ikke veldig gøy, sier hun til VG.

Det var Stavanger Aftenblad som først skrev om saken.

Mye støtte

Tonje forteller at hun fikk mye støtte etter at Aftenbladet laget sak om hennes opplevelse lørdag formiddag.

– Det er utrolig dårlig organisert. Det er ingen informasjon om hvor jeg burde stå eller hvor jeg burde gå, sier hun til avisen.

Hun forteller videre at hun tok kontakt med arrangørene i forkant for å sjekke at det var tilrettelagt for personer i rullestol å dra på konsert. Svaret var positivt, men framme i Kongeparken hadde hun store problemer med å ta seg til og fra konsertområdet og trengte hjelp fra fem personer.

– Legger til rette

Pressetalskvinne for Landstreffet i Stavanger, Therese Oddsen, er overrasket over Larsens historie. Hun mener forholdene på russetreffet er gode nok, men møtte Larsen ved konsertområdet lørdag kveld for å høre om hennes opplevelse.

– Vi legger til rette for rullestolbrukere. Vi har verter til stede som bidrar hvis de trenger støtte dersom de vil til og fra konsert, og vi har egne områder forbeholdt rullestolbrukere. Vår erfaring er at de ønsker å være sammen med vennene sine, og da vil vi tilrettelegge for det. Vi har god infrastruktur og alle fasiliteter, sier hun til Stavanger Aftenblad.

Tonje Larsen sto frem i VG tidligere i år i forbindelse med hun som 18-åring ikke er kvalifisert for å få Spinraza-medisin. Hun skal være den eneste 18-åringen i Norge som har behov for dette legemiddelet.

Denne artikkelen handler om Kongeparken

Landstreffet