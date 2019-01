Slik jakter politiet de mystiske mennene

Politiet jager identiteten på «Luemannen» og «Telefonmannen», de to mennene som var utenfor milliardæren Tom Hagens arbeidsplass samme dag kona hans forsvant.

Publisert: 13.01.19 22:10

Til tross for massiv medieomtale den siste uken, har mennene fortsatt ikke meldt seg for politiet .

En av politiets teorier er at de to overvåket milliardærens arbeidsplass om morgenen 31. oktober , for å ha kontroll på om han var på jobb eller ikke.

Politiet mener Anne-Elisabeth (68) ble bortført fra sitt hjem i Sloraveien 4 i Lørenskog om morgenen eller tidlig formiddag.

Teledata og vitneopplysninger fra familien gjør at politiet kan snevre inn tidsrommet for når hun forsvant , får VG opplyst.

Utskrifter av bilder

Onsdag i forrige uke gikk startskuddet for en mye mer offensiv informasjonsjakt for etterforskerne. Etter å ha jobbet i hemmelighet i ti uker, fikk offentligheten vite om kidnappingssaken .

Ansatte i Futurum Næringspark, hvor Tom Hagen (68) har sitt kontor, ble denne dagen mottatt av politifolk da de kom på jobb. I næringsparken jobber ansatte fra både offentlig og privat virksomhet.

– Det kunne se ut som de hadde sendt ut politistudenter. De var i alle fall unge de politifolkene som var der da, sier en mann som ble møtt av politifolk den morgenen kidnappingssaken ble offentlig kjent.

Med seg hadde politifolkene utskrifter av bilder, som nå er svært sentrale i politiets etterforskning: Overvåkningsbildene av «Luemannen» og «Telefonmannen».

Vanskelig å huske

Først dagen etter ble bildene, som er rettet mot veien utenfor Futurum Næringspark, gitt ut til mediene.

– Det var helt umulig å se hvem som var avbildet på disse bildene. Det var lettere å se da bildene ble vist i mediene dagen etter. På et tidspunkt trodde jeg det kunne være meg, for jeg pleier av og til å gå ut og ta meg en røyk, men det så ut som om han ene gikk med lue, og det går jeg aldri med, sier en annen mann som jobber i næringsparken.

Politiet ba de ansatte om å huske ti uker tilbake i tid.

– Jeg ble spurt om alt jeg kunne komme på av hva jeg husket fra den 31. oktober, men det er vanskelig å huske nøyaktig så lang tid tilbake, sier mannen.

Vitner

Rett før helgen fikk politiet kontakt med den ukjente syklisten i refleksklær , som også ble fanget opp av overvåkningskameraene om morgenen 31. oktober.

Men «Luemannen» og «Telefonmannen» har fortsatt ikke latt høre fra seg.

– De har status som vitner i saken. Vi er interessert i alle tips og observasjoner om hvem disse personene er, slik at vi kan få snakket med dem, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt.

De to mystiske mennene er et av få konkrete holdepunkter politiet har for å løse forsvinningsgåten – og finne ut av hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen.

I tillegg til å avhøre ansatte i Futurum Næringspark, jobber etterforskerne nå fra flere hold for å få identifisert «Luemannen» og «Telefonmannen». Her er noen av de mest sentrale:

Flere overvåkningsbilder

Politiet har satt i gang et svært omfattende prosjekt hvor de har hentet inn alt de kommer over av bilde- og videomateriale i Lørenskog i det aktuelle tidsrommet. Den siste uken har det også kommet inn materiale fra publikum.

Finnes det bilder av «Luemannen» og «Telefonmannen» fra andre overvåkningskameraer?

Er de to fanget på film utenfor Futurum Næringspark i dagene rundt forsvinningsdagen 31. oktober?

Politiinspektør Brøske: – Jeg kan bekrefte at vi har fokus på det, men jeg kan ikke si noe mer om det.

Samtidig vil politiet trolig grundig analysere bildene de allerede har av de to mennene , med tanke på signalement og ganglag.

Kontroll på mobiltelefoner

Et av politiets andre store prosjekter i forsvinningssaken er jobben med å innhente, sortere og analysere teletrafikk. Teledata har tidligere vært helt avgjørende for å få gjennombrudd i utfordrende etterforskninger.

Hvilke mobiltelefoner var i Lørenskog 31. oktober?

Politiet håper teledata gjør at de kan finne identiteten til i hvert fall den ene av de to mystiske mennene – «Telefonmannen». Men så langt har det ikke gitt noen svar.

Politiinspektør Brøske: – Vi har lagt merke til at det kan se ut som at han tar opp en telefon. Vi har sett mulighetene og vi har gjort de undersøkelsene vi kan gjøre.

Tips fra publikum

I helgen opplyste politiet at de har fått inn over 500 tips i forsvinningssaken, og tipsbunken blir bare større og større for hver dag som går. Tipsene sorteres, bearbeides og prioriteres fortløpende.

Politiet har mottatt flere tips om hvem de to mennene kan være , men så langt har ikke tipsene ledet frem til noen sikker identifisering.

Politiinspektør Brøske: – Vi gjentar behovet for å komme i kontakt med disse to eller tips som kan si noe om hvem de kan være.

Moduskandidater og kriminelle miljøer

Etterforskerne har bedt om hjelp fra hele Politi-Norge i forsvinningssaken, både før og etter at saken ble kjent for offentligheten.

Gjennom politiets interne systemer har etterforskerne bedt om tips om moduskandidater og tilreisende kriminelle. Det er naturlig å tro at aktuelle kandidater blir sjekket opp mot signalementet på de to mennene.

Flere medier skriver at politiet aktivt oppsøker kriminelle miljøer på Østlandet i jakten på informasjon i saken.

Er det noen av de kriminelle som kjenner igjen personene som var utenfor milliardærens arbeidsplass 31. oktober?