Sikkerhetseksperter advarte om at kidnappinger kunne komme til Norge

Næringslivets sikkerhetsråd har gitt råd til norske næringslivstopper om hvordan de kan unngå kidnappinger.

09.01.19

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen har vært savnet fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog i hele ti uker . VG kan erfare at det ble funnet et trusselbrev hjemme hos familien – og politiet frykter forsvinningen kan være en kidnapping.

Etter saker i Sverige, Frankrike, Belgia, England og Irland rykket Nasjonalt sikkerhetsråd allerede i 2011 ut med en advarsel om at noe lignende kunne skje i Norge.

De har gitt råd til flere i norsk næringsliv, en til en, om hvordan de skal forholde seg til en kidnappingstrussel.

– Både en til en, i foredragssammenheng og i lukkede forsamlinger med bedriftseiere og ledere til stede, sier direktør Jack Fischer Eriksen i Nasjonalt sikkerhetsråd til VG.

– Kommer senere til Norge enn andre steder

Blant de mest profilerte internasjonale hendelsene er kidnappingen av Fabian Bengtsson, arvingen til det svenske milliardkonsernet Siba. 17. januar 2005 ble han i en alder av 32 år bortført idet han parkerte i garasjen på jobben i Göteborg. Etter 17 dager i fangenskap ble han sluppet fri.

Fenomenet har fått tilnavnet Tiger-kidnapping fordi fremgangsmåten kan sammenlignes med måten rovdyret jakter på.

– Vi har sett et dette er et fenomen andre steder i verden. Heldigvis er det slik at den typen fysisk kriminalitet først kommer til Norge senere enn andre steder, men vi måtte tørre å tenke at det kunne skje også hos oss, sier Fischer Eriksen til NTB.

– Lettere

Nasjonalt sikkerhetsråd er en medlemsorganisasjon som har som formål å forebygge kriminalitet mot næringslivet. Fischer Eriksen, som selv har bakgrunn fra PST og Utenriksdepartementet, sier det de siste årene har vært utviklingstrekk i samfunnet som har gjort det lettere å gjennomføre såkalt Tiger-kidnapping.

– Det er lettere å kartlegge andre mennesker via sosiale medier i dag. I tillegg er det lettere å skjule transaksjoner via internett, sier han til NTB.

På bakgrunn av bortføringene i andre land besluttet Nasjonalt sikkerhetsråd i 2017 å lage en veileder mot nettopp Tiger-kidnapping. Dette er gjort i samarbeid med politiet. Veilederen er ikke offentlig tilgjengelig og Ficher Eriksen sier det er politiet som avgjør om den frigis.

– Det vi kan si på generelt grunnlag er at man må ta hensyn til at alt kan finnes på internett i dag. Du kan spores: Hvor du reiser, hva du tjener, hvilken posisjon du har. Man må ha et bevisst forhold til at det kan finnes mye informasjon på internett, sier Ficher-Eriksen til VG.

– Altså er rådet at folk må begrense hvor mye de legger ut?

– Å begrense eksponeringen av personer man mener kan bli utsatt for dette, sier sikkerhetstoppen.

Fraråder løsepenger

I Bengtsson-saken har politiet og familien hans hele veien hevdet at det aldri ble betalt ut løsepenger. En 43 år gammel kroat ble til slutt dømt til 10 års fengsel for kidnappingen.

I likhet med politiet fraråder Fischer Eriksen å gi etter for pengekrav i både denne typen saker og andre former for utpressing.

– På generelt grunnlag oppfordrer vi til å ikke betale. Dette gjelder også for trusler på internett og såkalte løsepengevirus, sier NSR-direktøren.