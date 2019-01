JET-SET: Ifølge VGs opplysninger, har den helerisiktede kunsthandleren, Terje Hvidsten (56), oppholdt seg i Marbella i Spania i en lengre periode. Foto: JØRGEN BRAASTAD

Tromsdal-offer siktet for million-heleri: Skjuler seg i Spania

INNENRIKS 2019-01-08T09:27:08Z

I «Slegge-saken» mot finansakrobaten Christer Tromsdal (49) er kunsthandleren Terje Hvidsten (56) utpekt som offer – men hos Økokrim er 56-åringen siktet for grovt heleri av cirka 37 millioner kroner.

Publisert: 08.01.19 10:27

I dag startet rettssaken mot Christer Tromsdal og en 33-åring, et tidligere gjengmedlem i Oslos kriminelle underverden.

Ifølge VGs opplysninger, mener Økokrim at den 56 år gamle kunsthandleren Terje Hvidsten mottok minst 3,9 millioner euro fra begynnelsen av 2015 til mai 2016 via sin belgiske bankkonto i ABN AMRO Bank, « til tross for at pengene var utbytte av straffbare handlinger ».

Beløpet tilsvarer om lag 37 millioner norske kroner.

– Saken er fortsatt under etterforskning. Det er en sak med internasjonale forgreininger og tar tid, sier statsadvokat Joakim Ziesler Berge i Økokrim til VG.

Statsadvokaten ønsker ikke å kommentere saken ytterligere av hensyn til etterforskningen.

Nekter straffskyld

I samme periode som det påståtte heleriet ble gjennomført, i 2015-2016, sto kunsthandleren tiltalt i en omfattende straffesak i norsk domstol.

Der var han blant annet anklaget for grove bedragerier mot banker og privatpersoner, sammen med finansakrobaten Christer Tromsdal og en eiendomsmegler (50).

Slegge-saken I tidsrommet 29. mai 2012 til søndag 7. juni 2012 ga finansakrobaten Christer Tromsdal et oppdrag til et tidligere gjengmedlem (33): Påfør en fagkyndig meddommer slik skade at han er ute av stand til å fortsette som dommer i en pågående straffesak mot finansakrobaten, ifølge tiltalen. Eks-gjengmedlemmet engasjerte flere personer, som fortsatt ikke er identifisert av påtalemyndigheten, ifølge tiltalen. Sent om kvelden søndag 17. juni 2012 banet to maskerte menn seg adgang til huset til et eldre ektepar på Vollen i Asker, står det i tiltalen. Anslaget som ble gjennomført er utført under særdeles skjerpende omstendigheter, blant annet fordi det voldte fare for noens liv, ble begått i fellesskap og fremsto organisert, står det i tiltalen. De to mennene slo seg inn gjennom verandadøren med en slegge, men lyktes ikke å skade den eldre mannen i huset, som de trodde var den fagkyndige meddommeren, ifølge påtalemyndigheten. Finansakrobaten må også svare for trusler mot to menn som har vitnet i straffesaken om meddommeren. Internt i politiet har saken fått kallenavnet «Slegge-saken». Dét skyldtes en blå slegge som torpedoene brukte til å slå seg inn i boligen. Hovedpostene i tiltalen gjelder for under særdeles skjerpende omstendigheter å ha påvirket en aktør i en straffesak og forsøk på uprovosert grov vold med redskap. Ingen av de tiltalte erkjenner straffskyld.

I desember 2016 falt dommen mot kunsthandleren: To års fengsel.

Men.

Kunsthandleren har aldri møtt til soning. Isteden har han i lengre tid oppholdt seg i jetset-byen Marbella i Spania, ifølge VGs opplysninger.

– Han benekter enhver form for straffskyld. Det er helt lovlige penger og det har han forklart seg om til Økokrim, sier Hvidstens forsvarer, advokat Kim Gerdts, til VG.

– Nødverge

Forsvarsadvokaten forteller også at Hvidsten har fremlagt dokumentasjon som viser inngåtte avtaler og informasjon om selskapet til en advokat som Økokrim kan undersøke.

Ifølge VGs opplysninger, har norske myndigheter begjært kunsthandleren utlevert fra Spania, men saken ligger fortsatt i domstolen i Spania.

– Han er villig til å returnere og starte soningene. Det er det alvorlige trusselbildet rundt ham som er årsaken. Vi har vært i dialog med Kriminalomsorgen for å finne et alternativ, men de har vært lite pragmatisk og villige til dette. Derfor har han ikke hatt noe valg. Han befinner seg på mange måter i en nødvergesituasjon, sier Gerdts.

Innkalt som vitne

I den såkalte «Slegge»-saken mot finansakrobaten Christer Tromsdal , har den 56 år gamle kunsthandleren pekt ut Tromsdal som hovedmann.

Påtalemyndigheten mener finansakrobaten ga et oppdrag til et tidligere gjengmedlem (33) om å hyre inn flere torpedoer til å skamfere en fagkyndig meddommer i bedragerisaken mot ham, kunsthandleren og eiendomsmegleren.

Torpedoene skal imidlertid ha slått seg inn i feil hus, og lyktes dermed ikke med jobben.

« Tromsdal tilbød oss å være med på et spleiselag for å finansiere et slikt angrep, og han foreslo at vi skulle betale 50.000 kroner hver for å betale noen kriminelle til å skade en av dommerne. (...) Han kom opp med forslaget flere ganger i løpet av 2-3 uker, og med flere varianter. », forklarte kunsthandleren i avhør.

Ifølge tiltalen mot Tromsdal i «Slegge»-saken, instruerte finansakrobaten en eller flere ukjente personer til å true Hvidtsten, for å få ham til å endre sin politiforklaring.

VG vet at kunsthandleren Terje Hvidsten er innkalt som vitne i «Slegge»-saken i Asker og Bærum tingrett på nyåret, men det er høyst usikkert om han vil møte i retten, siden han risikerer å bli pågrepet av politiet om han returnerer til Norge.