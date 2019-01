GRILLES I RETTEN: Den tiltalte kvinnen måtte onsdag svare på konfronterende spørsmål fra aktor Arne Ingvald Dymbe. Her avbildet med sine to forsvarere Aasmund O. Sandland og Ann-Turid Bugge. Foto: Nanna Johannessen/VG

Tiltalt mor i tekstmelding til Angelica (13): «Om du ikke er død i morgen, havner du på sykehus i flere år»

INNENRIKS 2019-01-16T10:48:26Z

HAMAR (VG) Den tiltalte kvinnen sier i retten at datterens allmenntilstand var «veldig, veldig god» under oppholdet på Beitostølen-hytta. Men bare fem dager før 13-åringen døde av avmagring skriver moren til datteren at hun er «for svak».

Publisert: 16.01.19 11:48 Oppdatert: 16.01.19 12:59

Kvinnen ble i Valdres tingrett dømt til tre års fengsel etter at datteren (13) døde av avmagring og nedkjøling på familiens hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015.

Den 47 år gamle moren har anket dommen, og denne uken startet behandlingen av saken i Eidsivating lagmannsrett.

Kvinnen ble onsdag presset av aktor Arne Ingvald Dymbe om tiden på hytta, og konfrontert med en rekke SMS-er mellom henne selv og datteren.

Les også: Presses om tiden på familiehytta

Kvinnen svarte i begrenset grad på innholdet i meldingene:

– Jeg husker ikke disse meldingene, men vi har jo levd med dette marerittet i mange år, sa kvinnen.

Her er en oppsummering av hva saken handler om. Se klippet på VGTV:

«God allmenntilstand»

På spørsmål om datterens helse onsdag svarte kvinnen at hun husket datterens allmenntilstand som «veldig, veldig god», og beskrev datteren som «veldig oppegående»

Nyttårsaften, den 31. desember, døde datteren av avmagring og nedkjøling. Da veide hun 21, 7 kilo og hadde en KMI (kroppsmasseindeks) på 8,8. Bare fem dager før 13-åringen døde, natt til 26. desember skriver moren en tekstmelding til datteren:

«Nå gjelder det å redde deg! Jeg trodde virkelig du ville klare det denne gangen, men jeg ser du er for svak. Ønsker deg godt» , skriver moren.

Når aktor konfronterer henne med denne tekstmeldingen sier moren at hun her må ha ment datterens karakter, ikke hennes fysiske helse.

Sier hun ikke husker

I en tekstmelding etter den første skriver moren videre:

«Er du ikke skremt og lei deg over hvor redusert du er? Du som for bare noen måneder siden løp så fort. Nå klarer du ikke reise deg opp alene» , skriver moren.

– Det vet jeg ikke noe om, hva det refereres til her, svarte moren i retten. Hun sier datteren kunne reise seg i den aktuelle perioden, og at de satt sammen i stua og løste julenøtter.

På dagtid den 26. desember skriver moren følgende melding til datteren:

«Du har lovet så mange ganger nå og gitt meg så mye håp og glede. Jeg har trodd sånn på deg. Hvorfor gir du opp nok en gang. Om du ikke er død i morgen, havner du på sykehus i flere år».

– Mye mørkt

Moren sier hun ikke vet hvorfor hun har sagt dette til datteren.

– Jeg vet vi satt i stua og så på julenøtter og sendte tekstmeldinger. Jeg vet ikke hva det refereres til. Som sagt er det mye mørke rom der. Jeg husker julaften, og perifert at vi så på julenøtter. Jeg husker jeg ringte alarmsentralen nyttårsaften, men innimellom der er det mye mørkt, sier kvinnen i retten.

Kvinnen sier videre at hun ikke kan huske detaljer.

– Det siste jeg kan huske er julemiddagen, og at jeg ringte alarmsentralen. Du må huske at jeg har levd med dette i så mange år, og man blir en stor del av sykdommen. Man blir utslitt, utbrent og hukommelsen svekkes. Som pårørende er det en kjempetøff oppgave. Uansett hvor mye jeg prøver å huske er det bare dette jeg husker. Det spiller ingen rolle hvor mange tekstmeldinger jeg ser, det trigger ingenting, sier hun.

Omfattende SMS-bevis

Det er flere tusen tekstmeldingene mellom mor og datteren fra perioden på hytta, og disse er en stor del av bevismaterialet i saken mot kvinnen.

I retten onsdag presset aktor Dymbe den tiltalte kvinnen, og ba henne også forklare om hva som skjedde den dagen datteren døde.

Kvinnen sier hun husker at de hadde planlagt å spise and til middag, og at hun i dagene før hadde gått til innkjøp av fyrverkeri.

Når hun skal beskrive hva som gjorde at hun ringte 113 forklarer kvinnen at hun oppfattet det som at datteren satt appelsinjuice i halsen, og ble kvalt.

– Jeg prøvde å dunke for å få det opp. Jeg trodde hun ble kvalt av appelsinjuicen og at hun satt det i halsen, jeg vet at jeg ringte 113 med eneste gang.

Sendte tekstmeldinger nyttårsaften

Like før klokken 17.30 nyttårsaften skriver 13-åringen til moren at hun «kunne stått hvis hun hadde spist 200!!!».

Da saken ble behandlet i tingretten ble det lagt til grunn at tallene som brukes i tekstmeldingene, dreier seg om antall kalorier:

Da svarer kvinnen følgende:

« Nei! Om du først hadde spist nok, kunne du stått. Men kroppen din er så dårlig og underernært at du ikke kan stå før du hadde spist! Jeg er veldig lei for det, men det er en for stor risiko for hjerteinfarkt, leddbånd som ryker og brudd på nakke. Om du så hadde spist 2000 kunne du ikke stått før etterpå. Jeg er så lei for det og er ikke slem, men det er så stor risikoen er. Jeg finner det ikke på. Det er vanvidd at du i det hele tatt er her og ikke på sykehus. La oss ikke krangle, det er veldig farlig. Jeg er ikke slem, men vet hva som er sannsynligvis skjer. Det er rett og slett livsfarlig».

Aktor spurte også kvinnen om datteren kan ha vært død i så mye som 6–12 timer da hun ringte etter hjelp.

– Nei, hva slags menneske er det. Det er helt umulig, da ville jeg ringt, svarte kvinnen.

I tingretten utelukket ikke rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen at 13-åringen hadde vært død allerede da kvinnen ringte nødtelefonen .

– Jeg ringte med en gang, sier kvinnen i retten onsdag.