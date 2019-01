KANSELLERT: Alle flyginger på Svalbard lufthavn er kansellert torsdag. På dette bildet, fra april 2010, kan flystripen sees fra cockpit. Foto: Jan Ovind

Ekstrem vind på Svalbard – alle flyginger kansellert

INNENRIKS 2019-01-10T07:27:50Z

Både SAS-flygninger og postflyet, som kommer med post og mat fra fastlandet, er kansellert torsdag som følge av uværet.

Publisert: 10.01.19 08:27

– SAS kansellerte flygingene i går da de så værprognosene for i dag. Postflyet, som kommer med post og matforsyninger fra fastlandet er kansellert. Dessuten er lokaltrafikken kansellert, sier lufthavnsjef Carl Einar Ianssen ved Svalbard lufthavn til VG.

Det dreier seg om en avgang til fastlandet med SAS og to til tre lokale ruter til andre steder på Svalbard.

– SAS planlegger normal trafikk i morgen. Vi følger prognosen for i morgen gjennom dagen i dag. Vi går ut ifra at det går som normalt i morgen, sier lufthavnsjefen.

Sysselmannen har innført ferdsels- og oppholdsforbud i Lia og Nybyen fra klokken 8 torsdag morgen, melder hun på sine nettsider .

– Beslutningen, inkludert tidspunkt, er tatt på bakgrunn av værprognosene og skredfaglige vurderinger fra NVE og Skred AS, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Videre i meldingen heter det at det er meldt ekstreme vindkast på opp til 45 meter per sekund.

– Det er ventet østavind, og vindkast på 35 til 40 meter per sekund. Utsatte steder kan det nok komme vindkast på over 40, og kanskje også 45 meter per sekund, sier vakthavende meteorolog, Marit Berger, ved Meteorologisk institutt i Oslo.

Hun forteller at det er torsdag ettermiddag og kveld at svalbardianerne får den kraftigste vinden.

– Det er også stor snøskredfare, sier Berger.

– På grunn av den sterke vinden kan det oppstå farlige situasjoner i byen med løse gjenstander som flyr gjennom luften og skade på bygninger, skriver Sysselmannen, som selv holder kontoret stengt torsdag, i sin melding.