Flertallsregjering med to knappe stemmers overvekt fra KrF

INNENRIKS 2019-01-17T19:33:00Z

Venstre, Frp, KrF og Høyre har alle har stemt ja til til den nye regjeringsplattformen. Dermed er det klart for en borgerlig flertallsregjering.

Publisert: 17.01.19 20:33 Oppdatert: 17.01.19 21:46

Høyre, Venstre, KrF og Frp samlet seg til hvert sitt møte på Gardermoen for å ta stilling til regjeringsplattformen fra klokken 14. Sju timer med diskusjon senere, er de alle enige om en ny regjeringsplattform.

Frp stemte enstemmig mot plattformen, og Venstre gikk inn for plattformen med 38 mot 7 steemmer. Men i KrFs landsstyre var det bare 19 som stemte for å godkjenne regjeringsplattformen, mens 17 stemte mot, etter det VG erfarer.

Dermed blir det en ny borgerlig flertallsregjering i Norge.

– Etter to uker på Granvollen er vi enige om en regjeringsplattform, som er godkjent av alle partier. Det viser at de fire partiene har vilje til å finne løsninger og lage kompromisser, sier Erna Solberg under en felles pressekonferanse for de fire partiene klokken 21.30

– Dette er en historisk dag, det er nå sikkert at Norge får den første ikke-sosialistiske flertallsregjeringen siden 1985, sier statsministeren.

Hun kalle forhandlingene gode, men tøffe, og sier at hver av de fire partiene har satt sitt tydelige preg på dokumentet.













Stopper tvillingabort

En av formuleringene i det nye regjeringsdokumentet, er en ventet sier for KrF, nemlig å stoppe tvillingabort. Regjeringen vil:

«Fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort».

Samtidig vil KrF ikke få gjennomslag for fjerning av abortlovens paragraf 2c. Formuleringen fortsetter:

«Utover dette gjøres det ikke endringer i abortloven»

Ikke flere kvoteflyktninger

Partiene er enige om å videreføre antallet kvoteflyktninger som skal tas imot, altså 3 000 hvert år.

Både KrF og Venstre har ønsket at Norge skal ta inn flere kvoteflyktninger.

Frp har også fått gjennomslag for regler som «straffer» for de som reiser på ferie i hjemlandet; Det innføres karantenetid for flyktninger som drar på reiser til hjemlandet uten forutgående avtale med norske myndigheter, og som ikke kan sendes ut på grunn av folkerettslige forpliktelser Norge er bundet av.

I plattformen står det at utmåling av karantenetiden må være forholdsmessig. I

karantenetiden opptjenes det ikke botid i henhold til kravet for permanent

oppholdstillatelse. Det gis heller ikke tillatelse til familieinnvandring i karantenetiden.

Ifølge Dagens Næringsliv, står det også i regjeringsplattformen at regjeringen skal videreføre taxfree-endringen som ble gjennomført i 2014, der tobakkskvoten kan byttes inn i alkohol. Dermed får Frp tilbake de to vinflaskene som KrF rappet fra dem før jul da de krympet taxfreekvoten, noe som førte til et internt taxfree-opprør i Frp.

DN skal ha fått bekreftet flere punkter i regjeringsplattformen, blant annet at regjeringen vil:

1) Redusere eiendomsskattesatsen med ytterligere én promilleenhet for boliger og fritidsboliger fra 5 til 4 promille.

2) Fjerne engangsavgiften for biler over 20 år.

3) Avvikle grensen for avgiftsfri import i 2020.

4) Sikre de nest fattigste utviklingslandene bedre tollbetingelser enn øvrige mellominntektsland ved å redusere tollsatser for alle varer som omfattes av den norske tollpreferanseordningen.

Avisen gjengir totalt 69 punkter om alt fra at arveavgiften skal fjernes til at veteranbiler skal bli billigere, ifølge NTB.

Ikke avklart enda

Partiene vil etter hvert holde en pressekonferanse, der de kunngjør om de har kommet til enighet, og går sammen om regjeringsplattformen for en ny borgerlig regjering med fire partier.

Alle partiene må ha tatt stilling til regjeringsplattformen som er forhandlet fram de siste to ukene, før det kan skje, og det kan ta inntil en time opplyser statssekretær Rune Alstadsæter (H) til NTB.

For statsminister Erna Solberg (H), vil en slik enigheten være en stor personlig seier. Hun har ønsket å samle fire borgerlige partier i regjering siden 2006 – og kan nå endelig ha fått sin drømme-flertallsregjering.

Har de ikke kommet til enighet, har prosjektet strandet.

Ny regjering: Dette er partienes viktigste krav.