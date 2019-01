DN: Frp får tilbake vinflaskene fra KrF

Det er fortsatt ikke klart om de fire borgerlige partiene sier ja eller nei til den nye regjeringsplattformen. Ifølge Dagens Næringsliv inneholder den en viktig taxfree-seier for Frp.

Publisert: 17.01.19 20:33 Oppdatert: 17.01.19 21:01

Høyre, Venstre, KrF og Frp samlet seg til hvert sitt møte på Gardermoen for å ta stilling til regjeringsplattformen fra klokken 14. Seks og en halv time med diskusjon senere, er det fortsatt ikke avklart om de sier ja eller nei nei til den nye regjeringserklæringen.

Både Høyre, Frp og Venstre skal ifølge NRK være ferdige med sine møter, men alle partiene må være ferdige før det blir avklart. Dermed venter alle på KrF.

– Taxfree- og skatteseier for Frp

Ifølge Dagens Næringsliv, står det i regjeringsplattformen at regjeringen skal videreføre taxfree-endringen som ble gjennomført i 2014, der tobakkskvoten kan byttes inn i alkohol. Dermed får Frp tilbake de to vinflaskene som KrF rappet fra dem før jul da de krympet taxfreekvoten, noe som førte til et internt taxfree-opprør i Frp.

DN skal ha fått bekreftet flere punkter i regjeringsplattformen, blant annet at regjeringen vil:

1) Redusere eiendomsskattesatsen med ytterligere én promilleenhet for boliger og fritidsboliger fra 5 til 4 promille.

2) Fjerne engangsavgiften for biler over 20 år.

3) Avvikle grensen for avgiftsfri import i 2020.

4) Sikre de nest fattigste utviklingslandene bedre tollbetingelser enn øvrige mellominntektsland ved å redusere tollsatser for alle varer som omfattes av den norske tollpreferanseordningen.

Avisen gjengir totalt 69 punkter om alt fra at arveavgiften skal fjernes til at veteranbiler skal bli billigere, ifølge NTB.

Ikke avklart enda

Partiene vil etter hvert holde en pressekonferanse, der de kunngjør om de har kommet til enighet, og går sammen om regjeringsplattformen for en ny borgerlig regjering med fire partier.

Alle partiene må ha tatt stilling til regjeringsplattformen som er forhandlet fram de siste to ukene, før det kan skje, og det kan ta inntil en time opplyser statssekretær Rune Alstadsæter (H) til NTB.

For statsminister Erna Solberg (H), vil en slik enigheten være en stor personlig seier. Hun har ønsket å samle fire borgerlige partier i regjering siden 2006 – og kan nå endelig ha fått sin drømme-flertallsregjering.

Har de ikke kommet til enighet, har prosjektet strandet.

