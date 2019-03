OFFER: Frp-politikeren Tone Ims Larssen mener Laila Anita Bertheussen, siktet for å ha diktet opp en straffbar handling, har kommet i en situasjon hun overhodet ikke har bedt om. Foto: PRIVAT

Frp-fylkesleder mener Bertheussen er et offer

Fylkesleder i Oslo Frp, Tone Ims Larssen, ser på Waras samboer som et offer som ikke har «tykk nok hud» til å takle det som kommer.

– Det jeg ser, er et enkeltmenneske som er blitt hardt presset, og som overhodet ikke er rustet til å takle det, sier Larssen til Klassekampen.

Hun har engasjert seg for at Black Box Teater skal miste offentlig støtte etter forestillingen «Ways of Seeing» i november, der det blant annet ble brukt bilder av justisminister Tor Mikkel Waras bolig.

I ettertid av teaterstykket har det vært flere hendelser rundt parets bolig, blant annet trusler og hærverk. Torsdag ble justisministerens samboer Laila Anita Bertheussen pågrepet og siktet for å dikte opp en straffbar handling etter at familiens bil brant natt til 10. mars.

Hun er ikke siktet for de tidligere hendelsene utenfor parets hjem, men PST-sjef Benedicte Bjørnland sa under en pressekonferanse torsdag at det er naturlig å se hendelsene i sammenheng.

– Ikke hardhudet

På spørsmål om Larssen antyder at Bertheussen er et offer, svarer hun ja.

– Ja, jeg antyder at hun har kommet i en situasjon hun overhodet ikke har bedt om, sier fylkeslederen til avisa.

Videre sier hun at hun også har vært i kontakt med de andre som opplevde at huset deres ble filmet av teateret, blant annet Kent Andersen (Frp) og kona. Larssen mener at både Wara og Andersen har hard hud, men at det samme ikke gjelder for justisministerens samboer.

– Hun er ikke hardhudet. Det har vært veldig tøft for henne.

Advokat Halvard Helle, som er forsvarer for teaterdirektør Anne-Cecilie Sibue, ønsker ikke å kommentere Larssens påstander.

– Det er ikke naturlig å kommentere slike påstander. Det sentrale i vår sak er at politiet straks må frafalle siktelsen og henlegge saken mot teatersjefen ved Black Box, som er teknisk tilrettelegger, samt de tre utøvende kunstnerne i det frittstående produksjonsselskapet, sier Helle til NTB.

Kunstnere og teaterdirektør siktet

Bertheussen anmeldte før jul Black Box Teater for å ha filmet huset deres til forestillingen.

Fredag ble det kjent at Oslo-politiet har siktet teaterdirektøren og kunstnerne bak forestillingen «Ways of seeing» for å ha krenket privatlivets fred.

I tillegg ba politiet om tillatelse fra Oslo tingrett til å ransake både teaterdirektøren og de tre kunstnernes hjem og kontorer i jakten på bevis, får VG opplyst. Oslo tingrett avviste politiets begjæring samme dag, men VG får opplyst at politiet valgte å anke saken til Borgarting lagmannsrett.