ETTERFORSKER: Dette arkivbildet fra Forsvaret viser opplæring i etterforskning med militærpolitiavdelingen. Foto: Henrik Røyne / Forsvaret

Forsvaret kjenner ikke utfallet i flere seksuallovbrudd-saker

34 seksuallovbrudd-saker i Forsvaret er politianmeldt de siste fire årene. Forsvaret kjenner ikke utfallet i 40 prosent av sakene.

Publisert: 19.03.19 15:28







Syv av de 34 anmeldte sakene de siste fire årene har endt opp med straff, mens 13 saker er henlagt. I 14 av sakene vet ikke Forsvaret hva som har skjedd, skriver Forsvarets forum.

Seksuell trakassering har vært høyt på agendaen etter at resultatene av den såkalte MOST-undersøkelsen, der 8805 ansatte og vernepliktige har svart, ble offentliggjort i februar. I undersøkelsen svarte 35 personer i forsvaret at de har vært utsatt for seksuelle overgrep det siste året.

Totalt har militærpolitiet registrert 109 saker under merkelappene «voldtekt», «seksuell handling uten samtykke» og «seksuelt krenkende atferd».

– Ideelt sett hadde det vært en mer helhetlig struktur, slik at saker med relevant tilknytning til Forsvaret kunne følges fra start til slutt, sier generaladvokat Sigrid Redse Johansen til fagbladet.

Hun legger til at det kan være saker der fornærmede har anmeldt direkte til politiet, og at tallene dermed kan gi et misvisende bilde av antallet saker som gjelder seksuallovbrudd.

les også – Jeg kjenner meg ikke igjen i fremstillingen av Forsvaret

Saker som er henlagt hos politiet kan fortsatt refses av Forsvaret, sier major Terje Raknerud, som er sjef for Militærpolitiets etterforskningsavdeling til fagbladet. Videre forteller han at det ikke er noe automatikk i at avsluttede saker kommer tilbake til militærpolitiet.

Påtaleleder Einar Sparboe Lysnes i Troms politidistrikt sier at det allerede er regler for dette:

– Når Forsvaret anmelder militært personell for en mulig straffbar handling har politiet plikt til å sette Forsvaret som underretningsmottager.