Arktiske luftmasser på vei: Kan bli 49 effektive minusgrader

De kommende dagene blir det kaldt over hele landet, spesielt i nord. Der er det bare å få på seg ull-longsen da minusgradene kan bli svært så effektive.

– Det blir nok ganske guffent, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Magni Svanevik til VG.

Kalde, arktiske luftmasser vil de kommende dagene sakte, men sikkert, snike seg inn over det ganske land, og gi kuldegrader stort sett over alt.

– Det blir relativt kaldt i hele landet, i hvert fall fra søndag og utover starten av neste uke. Det vil bli kaldere enn normalt, forteller meteorologen.

Iskaldt vintervær

I Nord-Norge kan det i indre strøk bli −30 grader, og det er også ventet sterk vind. Dette i kombinasjon med kuldegradene, vil føre til en frisk avslutning på uken, og start på den kommende.

– I Nordland er det sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast fra sørøst. Det er ofte en vindretning som tar godt der, og det kan komme vindkast på 25–30 meter i sekundet.

Vinden er ventet å avta noe i løpet av lørdagen, men det vil fortsatt blåse godt i de tre nordligste fylkene når kulden setter inn.

– I Nordland er det ventet stiv kuling, mens det i Troms og Finnmark blir frisk bris til liten kuling. I indre strøk, der det er ventet rundt 30 minusgrader, kan de effektive minusgradene derfor bli på 48 til 49 hvis det er klarvær, forklarer Svanevik.

Det er med andre ord fare for sprengkulde.

I nord er det også sendt ut farevarsel for ising på grunn av lave temperaturer og vind.

– Det ser ut som det er Troms og Vest-Finnmark som blir mest påvirket. Faren for ising på fartøy blir større utover helgen, sier Svanevik.

I Troms har de allerede i dag fått merke følgene, og kulde og sterk vind har ført til flere kansellerte båter hele fredag, skriver iTromsø .

I Sør-Norge er det ventet at temperaturene vil ligge på rundt fem minusgrader ved kysten, mens gradestokken kan krype ned mot minus ti i innlandet.

Snøen blir liggende

Meteorologene varslet torsdag at det er fare for et par runder med snøskuffen de kommende dagene, ettersom store deler av landet venter snø.

– Snøen blir nok liggende en stund utover i neste uke siden det blir såpass kaldt, sier Svanevik.

Spesielt Agder-fylkene og sørlige deler av Rogaland kan vente seg greit med snøpåfyll. Det er også ventet en del vind og vanskelige kjøreforhold. Meteorologene har derfor sendt ut gult farevarsel for områdene.

– Det er ikke sendt ut noen farevarsler for Sør-Norge ellers, men det er greit å være observant på både snø og vind i dag. Spesielt i fjellområdene, sier Svanevik.

I Sør-Norge er det også ventet en ny runde med snø i løpet av søndagen.

– Det er en vinterlig helg i vente, sier Svanevik.